Leerlingen De Rank maken omgeving schoon

RODEN – De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Rank in Roden hebben de omgeving van hun school schoongemaakt. Ze kregen daarbij hulp van wethouder Jeroen Westendorp.

Schoon Belonen-in Noordenveld

Jeroen Westendorp was op bezoek in de klas om te vertellen over afvalscheiding. Hij wilde bovendien met eigen ogen zien hoe goed de school al bezig is met het opruimen van zwerfafval rond de school. Jeroen kwam niet alleen iets vertellen, maar trok zelf ook de handschoenen aan om samen met de kinderen de buurt schoon te maken.

De Rank maakt schoon

Sinds eind oktober is De Rank de eerste basisschool die meedoet aan Schoon Belonen. Inmiddels is de school enthousiast aan de slag gegaan met de opschoonacties rondom de school. De Rank wil de beloning van de gemeente besteden aan nieuwe prullenbakken met verschillende bakken om het afval nog beter te kunnen scheiden. “Wij doen mee met Schoon Belonen, omdat we sinds een aantal jaren bezig zijn met het thema ‘duurzaamheid in de school’. Leren om verantwoord om te gaan met materialen en sinds vorig jaar scheiden we ons afval ook. We willen leerlingen dit meegeven, zodat zij bewuste keuzes leren maken over het milieu in hun leefomgeving en daarbuiten. Het programma van Schoon Belonen sluit hier mooi bij aan en we zijn erg blij met de samenwerking met de gemeente.”

Beloning voor deelnemers

Scholen en verenigingen die meedoen aan het afvalscheidingsproject `Schoon Belonen’ van de gemeente Noordenveld, krijgen een mooie beloning. Als ze zelf de openbare ruimte rondom hun gebouw(en) schoon houden, stelt de gemeente Noordenveld gratis opruimmaterialen beschikbaar en maximaal € 750,- per jaar. Inmiddels hebben zich al tien scholen en verenigingen aangemeld. VV Nieuw-Roden was begin oktober de eerste deelnemer. Aanmelden kan via schoonbelonen@gemeentenoordenveld.nl of via telefoonnummer 14 050.

Duurzaam Noordenveld

Noordenveld wil graag een schone gemeente zonder zwerfafval zijn. Jeroen Westendorp: “Duurzaamheid is een van onze speerpunten, en daar hoort ook het voorkomen en scheiden van afval bij. Door afval gescheiden in te zamelen, kun je het hergebruiken als grondstof (plastic, gft, drankenkartons). Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee, want zo hoeft er minder restafval te worden verwerkt.”