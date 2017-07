Leerlingen groep 8 leren spelenderwijs over democratie

NOORDENVELD – Op 10 en 11 juli hebben 3 schoolklassen spelenderwijs kennis gemaakt met de democratie op het gemeentehuis in Roden. Zij werden welkom geheten door wethouder Alex Wekema, waarna zij in het kader van ‘Het jaar van de Democratie’ in de raadzaal aan de slag gingen met het educatieve spel Democracity.

De achtstegroepers kregen via het spel Democracity de opdracht om een stad te bouwen. Hiervoor moesten ze politieke partijen oprichten en keuzes maken voor wat betreft de voorzieningen in de stad. Ook moesten ze coalities sluiten om de voorstellen aangenomen te krijgen. Na afloop van het spel hadden de leerlingen de kans om verschillende echte raadsleden en wethouders vragen te stellen. Al met al een mooi kijkje in de wereld van bestuur en de werking van de democratie. Deelnemende scholen waren De Parel, ’t Hoge Holt en CBS De Hoeksteen.