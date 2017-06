NORG – Voor de leerlingen van het Nassau College in Norg begint het weekend extra vroeg. De school stuurt iedereen om 10:30 naar huis omdat er tijdens werkzaamheden in Norg een waterleiding is geraakt. En zonder water, geen werkende toiletten. En dat is niet zo’n fris idee. Een deel van het dorp zit nu zonder water. De verwachting is dat het probleem rond 18:00 uur is verholpen. FOTO: Google Streetview