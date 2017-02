Leerlingen obs de Hekakker starten schoolrestaurant

NORG – Lekker uit eten kan binnenkort ook op obs de Hekakker in Norg. De basisschool beschikt namelijk vanaf eind februari over een eigen restaurant die één keer per maand een avond open is. Een vorm van ondernemend leren. De gewoonste zaak van de wereld op de middelbare school, op de basisschool bijzonder. Het Hekakker-restaurant wordt gerund door wisselende groepen leerlingen, begeleid door ouder en ondernemer Hilbrand Kamminga. Hij weet als eigenaar van Te plek Catering alles over lekker kokkerellen. Het is de bedoeling dat leerlingen ook een 3-gangen menu bedenken waarbij ze moeten letten op smaken en producten (wat past bij elkaar?) en ook op de kosten. Want er moet natuurlijk ook nog geld verdiend worden. En daar zit het ondernemerschapselement. De gasten bestaan eerst nog uit ouders, vanaf volgend jaar kunnen ook buurtbewoners en andere lekkerbekken aanschuiven. Deze maand wordt er keihard gewerkt aan de inrichting van het schoolrestaurant.