Leerlingenraad Speel en Leer presenteert plannen voor nieuw schoolplein

RODEN – Een skatebaan, een boomhut, kippen, cavia’s een zwembad en wat chillplekken. Zo maar even wat ideeën van de leerlingenraad van Samenwerkingsschool Speel en Leer in Veenhuizen voor hun toekomstige schoolplein. Speel en Leer is de school die is ontstaan door de samenvoeging van OBS de Vlinderhof en CBS de Veenster. Nu nog zitten de leerlingen opgehokt in het gebouw van de Vlinderhof, straks is het de bedoeling dat er een compleet nieuwe school aan de Kerklaan gebouwd wordt. En wie kun je beter vragen om ideeën dan de kinderen zelf? Debora, Karsten, Marenthe en Jennie presenteerden afgelopen donderdag hun voorstellen in de raadszaal aan wethouder Alex Wekema. En die was onder de indruk van de creativiteit.

Twee dingen die er sowieso moeten komen: een klimrek en een wipwap. O ja, en een glijbaan. Op moodboards toonden Debora, Karsten, Marenthe en Jennie hun plannen aan de wethouder. Het is iets dat past bij Noordenveld, kinderen zelf laten meedenken over de invulling van hun nieuwe school, vertelt Wekema. Eerder gebeurde dat in Een, bij Samenwerkingsschool de Schans. “Wij kunnen als gemeente alles wel zelf verzinnen maar veel leuker is het om het aan de kinderen zelf te vragen. De Schans is net als Speel en Leer een fusieschool. Zij kwamen destijds met 2 groepen: van iedere school was clubje afgevaardigden. Ze kwamen met heel veel verschillende ideeën. We hebben ze samen een ruimte in gestuurd met de opdracht een top vijf te maken. Die top vijf hebben we uiteindelijk uitgevoerd. Dat is ook de bedoeling met de nieuwe school in Veenhuizen.” Ideeën zijn er zat. Een boomhut is favoriet, net als een voetbal- en een basketbalveld en een pannakooi. Veel gelegenheid om te sporten dus. En dat sprak de –zelf ook sportieve- wethouder erg aan. Over kippen en hanen op school was –ie minder enthousiast. Iets met overlast in de buurt. Binnenkort wordt er een besluit genomen over de exacte invulling van het schoolplein. Speel en Leer wordt een school waar tussen de 80 en de 100 leerlingen op zitten.