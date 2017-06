Lekker in je vel dankzij de massagetherapie van Marwies Bos

BOERAKKER – Voor veel mensen ongetwijfeld herkenbaar: na een lange werkdag snel langs de super om een gezonde maaltijd op tafel te toveren, je kind van en naar een sportclub/kinderfeestje sjezen en eenmaal thuis ook nog de perfecte partner spelen. Die tiende bal moet ook in de lucht blijven toch? Situaties die –wanneer ze een tijdje aanhouden- tot stress en lichamelijke klachten als vastzittende schouders, rug of nek kunnen leiden. Door continu bloot te staan aan een te hoog stressniveau raakt je lichaam uit balans, weet Marwies Bos die begin dit jaar haar eigen praktijk voor massagetherapie gestart is. Met succes. Ze heeft al menig cliënt weer in de ontspanningsmodus weten te krijgen.

Marwies Bos heeft niet zo maar een massagepraktijk. Even klakkeloos een nek masseren doet ze niet. “Als je niet weet waar de pijn vandaan komt kun je blijven masseren zonder dat het helpt. Symptoombestrijding heeft geen enkele zin. Wanneer iemand voor het eerst komt starten we altijd met een uitgebreid vraaggesprek. Wat zijn de klachten, wat is de leefsituatie en hoe zit iemand in z’n vel, wil ik weten. Kan ik helpen, maak ik een persoonlijk behandelplan. Moet er andere expertise aan te pas komen stuur ik door.”

Marwies benadert iedere cliënt holistisch. Bekijkt het lichaam als geheel. “Het is net als bij een puzzel: alles grijpt in elkaar. We doen hier alles met aandacht en tijd. Starten met een kopje thee en sluiten af met even lekker naliggen. Constante stress of onverwerkt verdriet, hoge verwachtingen en de jachtige maatschappij kunnen ervoor zorgen dat je structureel onder een te hoog stressniveau leeft. Dan komt er teveel hormoon cortisol en adrenaline in je lijf. Daardoor raken je regelsystemen uit balans, kan je lichaam de juiste keuzes niet meer maken. Dit kan tot allerlei lichamelijke klachten leiden. Afhankelijk van de klachten probeer ik de cliënt met een klassieke massage, shiatsutherapie of voetreflexologie weer in de ontspanningsmodus te krijgen. Zo wordt het natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd waardoor klachten zoals pijn aan de spieren of gewrichten, vermoeidheid en stressklachten kunnen verminderen of verdwijnen.

In het geval van onverwerkt verdriet of een probleem dat bezit neemt van iemand, kan Marwies desgewenst een wandelcoach inschakelen. De wandelcoach (een transformationeel coach) wandelt een uur met de cliënt door de landerijen of het Sint Lucaspad. Tijdens het wandelen komen de verhalen vanzelf los. Praten over gevoelens, tools aanreiken om ermee om te gaan en zo het hoofd leegmaken is het doel. De coach luistert en sluit aan bij het gevoel van de cliënt. Eenmaal terug zorgt Marwies voor een ontspannende voetmassage.

Ter kennismaking kost de eerste behandeling bij Marwies 25 euro. Daarna betaal je 45 euro voor een uur massagetherapie.

