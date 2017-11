Lekker koken voor weinig geld

RODEN – In de Landskeuken organiseerden vrijwilligers van het Rode Kruis een workshop budgetkoken. En dat sloeg goed aan. 15 deelnemers maakten er een leuke en gezellige middag van. Er werd Mexicaans gekookt. Volgens vrijwilligster Jolanda Lameijer was het een geweldige middag. ‘De deelnemers waren erg enthousiast, het was 1 grote happening. Na afloop hebben we iedereen nog een cadeaupakket gegeven, zodat een ieder ook thuis het geleerde nog eens in de praktijk kan toe passen. Na afloop van de workshop hebben we het gekookte met een aantal gasten lekker opgegeten en wat ons betreft, volgend jaar weer.’