Lekker survivallen in Boerakker

BOERAKKER – Dit jaar wordt op zaterdag 7 oktober voor de 23e keer de Survivalrun van Boerakker georganiseerd. De Survivalrun is niet meer weg te denken uit Boerakker. In de 23 jaar is het evenement langzaam gegroeid van een klein evenement tot een Survivalrun van zo’n 1900 deelnemers, verdeeld over twee dagen.

Zoals inmiddels gebruikelijk wordt in 2017 in samenwerking met de verschillende gemeentes de “Jeugdsportfond” Kidsrun georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen. Inmiddels betreft het de gemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn, 3 van de 4 gemeentes die in 2019 de gemeente Westerkwartier gaan vormen De gemeente Zuidhorn gaat dit jaar voor het eerst meedoen en beperkt de deelname tot enkele scholen. De Kidsrun van 2017 staat voor woensdag 4 oktober op de agenda en heeft ca. 850 deelnemers. In verband met de stakingen van de leraren van het basisonderwijs op 5 oktober, was de organisatie genoodzaakt om de Kidsrun te verplaatsen. Door de flexibiliteit van de deelnemende scholen en alle instellingen en vrijwilligers is het toch mogelijk gemaakt om in een laat stadium van datum te wisselen. Door de verschuiving van datum is er ook nog ruimte gekomen voor 1 school uit de gemeente Leek.

De run van 2017 op 7 oktober bestaat uit 57 hindernissen (waaronder 2 kraanhindernissen) en gaat over het parcours zoals dat inmiddels 2 jaar wordt gebruikt. Als organisatie van de Survivalrun Boerakker willen wij een heel breed deelnemers veld bedienen, geschikt is voor de recreatieve Survivalrun deelnemer, maar ook voor de ervaren en fanatieke deelnemer. Om aan deze doelstelling te voldoen zijn verschillende routes uitgezet, van een Ouder-Kind run (4 km) tot een wedstrijd afstand van 13 km met vele pittige hindernissen. Onder de vlag van de Survivalrunbond worden de officiële jeugdwedstrijden georganiseerd, om deze fanatieke sporters volop ruimte te geven wordt in de ochtend gestart met deze onderdelen.

Inmiddels is voorzichtig begonnen met het bouwen van hindernissen rondom het voetbalveld, deze hindernissen vallen binnen de doelstelling van de organisatie om in 2018 een trainingsbaan voor de survivalvereniging van Boerakker te realiseren. De stichting Survivalteam Boerakker en de trainingsvereniging Survival4all zijn inmiddels in overleg met alle sportverenigingen, stichtingen en de gemeente Marum om tot een trainingsbaan te komen die ook door andere sportverenigingen en instellingen gebruikt kan worden. Daarnaast wordt ook de uitdaging aangegaan om samen met de school de Klimboom tot gezamenlijk gebruik van de buiten sporttoestellen te komen. Bij een dorp als Boerakker is het bijna een morele verplichting om de gymlessen buiten te organiseren.

De sport Survivalrun is een groeiende sport, bij deze groei hoort ook een stuk professionalisering. De overkoepelende Survivalrunbond (SBN) is inmiddels aangesloten bij het NOC/NSF, op deze manier wordt hard gewerkt om de sport Survivalrun op een nog hoger plan te krijgen. Voor de stichting Survivalteam Boerakker en trainingsvereniging Survial4All blijft het de komende jaren de uitdagingen om bij deze professionalisering aangehaakt te blijven. De organisatie dankt alle vrijwilligers, sponsoren, landeigenaren, bedrijven en instellingen en gemeentes die de run mogelijk maken van harte bedanken voor de medewerking.