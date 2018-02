Lekker zwemmen als de basisscholen staken

NORG – Op 14 februari staken de leraren in het basisonderwijs. Voor alle kinderen van de basisschool dus een vrije dag. Molenduinbad Norg speelt hierop in met een leuke actie: Zwemmen inclusief patat met saus en gedurende de gehele dag gratis ranja voor het actietarief van €5,00. Ook zijn er leuke activiteiten in het bad, zoals: glijbaanrace, onderwater puzzel en schatduiken. Het actietarief geldt voor alle bezoekers, dus naast kinderen van de basisschool zijn ook papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, grotere broers en zussen en andere bezoekers van harte welkom om gebruik te maken van deze actie. We zijn deze dag doorlopend geopend van 06.45 uur tot 15.45 uur. Kom je ook gezellig langs?