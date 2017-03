Lelijke uitglijder Peize; Jarno Ottema redt De Wilper Boys

Zondagvoetbal

REGIO – Maart roert zijn staart en dat was toch weer merkbaar in speelronde 18. De duels van HFC’15 en GOMOS vonden geen doorgang. In de top van de tweede klasse K leed Peize gevoelig verlies. Roden blijft constant en pakte opnieuw een driepunter. In de vierde klasse blijft Nieuw-Roden in het spoor van de koplopers. De Wilper Boys pakte een belangrijk punt. Haulerwijk is bijna gered, maar SVMH zit nog lelijk in de nesten, na de zevenklapnederlaag.

Roden blijft meedoen om het kampioenschap. Ook staartploeg Velocitas werd aan de zegekar gebonden. Harry Zwiers had een lastig karwei verwacht in zijn bekende omgeving. Zeker gezien de benauwde thuiszege. Roden gaf tegen het hoe dan ook prima spelend Velocitas weinig weg en toonde veerkracht nadat een 1-0 voorsprong teniet werd gedaan. Twee minuten later schoot de weer teruggekeerde Robin van der Tuin na een mooie actie diagonaal raak: 1-2. In de tweede helft liep Roden verder weg via Rene de Vries – alweer goed voor twee doelpunten- na een schitterende aanval en Guido Bos (1-4). Het niet opgevende Velo kwam toch nog weer terug. Acht minuten voor tijd voorkwam de verdediging een 3-4. Komende zondag mag Roden het opnemen tegen lijstaanvoerder GAVC. Dan zal blijken waartoe de Roners in staat zullen zijn. Na de zeperd in Peize heeft de ploeg uit Grou zich alweer hersteld. Roden is weer aan zet.

Peize moet voorlopig afhaken in de titelstrijd. Na de sensationele zege op de koploper vorige week werd het zondag getrakteerd op een 4-2 nederlaag bij het laagstaande Groninger Boys, waar het thuis nog met 4-0 van had gewonnen. Ondanks een 0-1 voorsprong, gescoord door Frank Darwinkel. “Dramatische wedstrijd”, was de kernachtige reactie van Willem Lanjouw, die vervolgens het technische en tactische gedeelte specifieker weergaf. “Vooral in de eindfase van de opbouw heel veel verkeerde keuzes en loopacties, waardoor we niet 0-2 maakten. Hierdoor ging Groninger Boys er steeds meer in geloven in een stunt en ging het bij ons van kwaad tot erger. Zonde om op deze manier voorlopig weer de aansluiting te missen”. GAVC en DTD hebben de winnende draad weer opgepakt. Peize volgt op gepaste afstand.

Haulerwijk heeft de overwinning gestolen in Haren. Met name de eerste helft kroop ‘Oranje’ door het oog van de naald. Pas in het verloop van de tweede helft sloeg de Hichte-formatie toe. Uit een voorzet van Robin Ekhart werkte Roben Fokkens de bal tegen het net. Haulerwijk kwam zwaar onder druk, in de counter scoorde Janus Pol de bevrijdende 0-2. “Gestolen, maar een nuttige overwinning”, erkende Theo Donker en dankte doelman Stefan Ekhart. “De absolute uitblinker”. Door de zege neemt Haulerwijk afstand van de nacompetitiezone en staat zelfs goed in de tweede periode. Komende zondag de derby tegen De Wilper Boys.

De Wilper Boys stond er na 90 minuten tegen Donkerbroek niet goed voor: 0-1 achterstand. In de 105e minuut kreeg de thuisclub een penalty toegewezen, die ondanks de druk benut werd door Jarno Ottema: 1-1. Prompt floot de scheidsrechter af. “Goed voetbal was niet mogelijk met die harde wind, dan komt het op strijd aan. Die strijd was gelijkwaardig. Dit is een belangrijk punt, dat aan het einde van de rit nog belangrijker kan zijn.”, weet Klaas Zijlstra.

SVMH kreeg met liefst 7-0 flink op de broek in Surhuisterveen. Bij rust was het nog 2-0. Volgens de kantinemedewerker van Surhuisterveen kon SVMH het niet bolwerken. “In de rust moest hun keeper eruit en een speler in het doel. Aan de doelpunten kon hij weinig doen, maar het is niet goed voor een achterhoede”, aldus Albert Helfrich.

TLC leed puntverlies tegen Amboina. Oldeholtpade won wel en liep verder uit. “Amboina speelde goed voetbal en daar hadden we het lastig mee”, zei Wander Balkema. TLC kwam met 2-1 voor (twee keer Stefan van Leeuwen). De gasten uit Assen brachten een extra spits en de aanvallende stijl leverde de 2-2 op. “We hebben de boel nog niet geheel op de rails”, weet Balkema die Amboina in alle opzichten sportief vond.

Zevenhuizen had een winderige reis naar het eiland Terschelling. De beide keepers hoefden niet te vissen. De stand bleef blanco. Zevenhuizen, lager op de ranglijst, was de morele winnaar. De terugreis was ongetwijfeld een plezierig reisje, ondanks de deining op de boot.