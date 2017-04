Lenteconcert Moderato Cantabile opgedragen aan Henk Hendriks

‘We willen zo onze bijzondere band gedenken’

RODEN – Het Lenteconcert van Gronings Kamerkoor Moderato Cantabile op zondagmiddag 9 april in Op de Helte in Roden (15.00 uur) en onder leiding van Nana Tchikhinashvili wordt opgedragen aan de onlangs overleden Henk Hendriks. Tijdens het concert worden koorwerken uitgevoerd van Bembinow, Gjeilo, Gorecki, Part, Schnittke, Tchikhinashvili, Vasks, Coulais en Whitrace én drie delen van Vespers van Rachmaninoff. Nana Tchikhinashvili heeft al meerdere koorwerken gecomponeerd. Speciaal voor het kamerkoor componeerde ze missa Moderato Cantabile. Voor haar moeder componeerde Nana Ave Maria en voor haar vader Pater Noster. In 2016 componeerde ze Miserere Nobis en Cherry tree. Beide koorwerken worden voor het eerst uitgevoerd tijdens dit concert. Het kamerkoor heeft, sinds de oprichting in 2001, een veelzijdig repertoire opgebouwd en een bijzondere koorklank ontwikkeld. De dirigente wil met het kamerkoor een klankkleur bereiken die de ziel van een koorwerk blootlegt. Alle koorwerken worden a capella gezongen. Dat het concert opgedragen wordt aan Henk Hendriks heeft een geschiedenis. In 2001 werd Nana, die haar studie als dirigent en zanger in haar geboorteland Georgië had afgerond, gastdirigent van het Rodens Handelchorus onder leiding van Bouwe Dijkstra. Hij vroeg Nana een interview te geven over het koor aan Henk Hendriks, toen nog werkzaam als journalist van het Nieuwsblad van het Noorden. Het werd een levendig gesprek, waarbij geen gebrek was aan gespreksonderwerpen. Spontaan plaatste Henk in het artikel een oproep voor zangers voor Nana’s eigen koor dat ze graag op wilde richten. En zo ontstond dus Moderato Cantabile en stond Henk dus in feite aan de wieg van het koor. In 2003 werd Elsbeth Room, woonachtig en werkzaam in Roden, lid van het kamerkoor en sinds 2005 ook voorzitter. Sinds die tijd hebben Henk, Nana en Elsbeth elkaar regelmatig gesproken over de concerten van het kamerkoor. Dit waren bijzonder plezierige en levendige gesprekken, waarbij steeds weer de warme en persoonlijke betrokkenheid bleek van Henk. Regelmatig kwam dat eerste interview bij Nana thuis ter sprake en werden herinneringen opgehaald. ‘Dit komt er niet in hoor’ zei hij dan, want er werden regelmatig zijweggetjes bewandeld. Voor dit concert hadden Henk, Nana en Elsbeth weer een gesprek. Het werd opnieuw een mooie en warme ontmoeting en, nu terugkijkend, ook extra dierbaar want het zou de laatste bijdrage van Henk zijn aan zijn rubriek ‘Kleintje Cultuur’ blijken. Om deze bijzondere band tussen Henk, Nana. Elsbeth en het kamerkoor te gedenken, wordt het lenteconcert opgedragen aan hem.

Kaarten viamoderatocantabile.nl.