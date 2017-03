‘Lentekids’ van alles te doen voor basisschoolkinderen

LEEK – Leek onderscheidt zich op verschillende vlakken en zeker ook tijdens de schoolvakanties. Dan namelijk is er van alles te doen voor kinderen en dat was vorige week in de Rodenburghal en cultureel centrum Agora niet anders. Zo was er dinsdagmiddag een sportieve middag waar tal van leuke sporten beoefend konden worden (foto’s). Verder was er film en een leerzame workshop over vogels, een activiteit die in samenwerking met IVN Leek- Nietap gehouden werd. Nee, in Leek vervelen kinderen zich tijdens de vakanties echt nooit!