RODEN – Onlangs is Kunstencentrum K38 genomineerd voor de landelijke Vrijwilligersprijs. Een grote eer, vindt ook Leo van der Heiden. Van der Heiden is voorzitter van het kunstencentrum en ziet de nominatie als een erkenning van de betekenis van K38 voor het culturele leven in Noordenveld. ‘Het feit dat K38 door de gemeente Noordenveld als eerste is genomineerd voor de vrijwilligersprijs is een blijk van waardering vanuit de gemeente voor al het werk van onze vrijwilligers’, zegt Van der Heiden. ‘K38 heeft zich door het aanbod van de steeds wisselende exposities zich een niet meer weg te denken plaats verworven. Voor een toch relatief kleine gemeente als Noordenveld kun je spreken van een unieke waarde voor de samenleving. We blijven ons inzetten om steeds meer inwoners voor een bezoek aan K38 te interesseren. Dat vraagt echter veel inspanning van de vrijwilligers. Let wel: K38 draait volledig op vrijwilligers! Op zich is het een geweldige prestatie om alleen met vrijwilligers een Kunstencentrum als K38 draaiende te houden. Tegelijkertijd is het ook de achilleshiel van de organisatie. De continuïteit garanderen van een vrijwilligersorganisatie op het niveau van K38 is een fragiel proces. Het vinden van voldoende vrijwilligers is steeds een probleem. Enige professionele ondersteuning in het secretariaat en het beheer zou de continuïteit ten goede komen. Om die reden zou een structurele subsidierelatie met de gemeente welkom zijn.’