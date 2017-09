‘Let me entertain you’ centraal tijdens parade

Volksvermaken weer klaar voor Rodermarkt

RODEN – De Rodermarkt nadert en de Vereniging voor Volksvermaken Roden is al weer druk met de voorbereidingen van de Rodermarktweek. “Eerder dit jaar was in maart de eerste bijeenkomst met de wagenbouwers”, vertelt voorzitter Lammert Kalfsbeek. “Onder het thema “Let me entertain you”, hebben ze hun onderwerp doorgegeven. Er zijn dan weer allerlei leuke onderwerpen genoemd die de bouwers gaan uitbeelden. Het belooft wederom een hele mooie vermakelijke parade te worden”, voegt de voorzitter er aan toe.

Onlangs zijn de Volksvermakers weer langs de bouwlocaties geweest. “Eerst om de bouwers te voorzien van drinken, dat aangeboden werd door diverse sponsoren en natuurlijk door de vereniging zelf. Een week later zijn we samen met het voltallige college van de gemeente Noordenveld bij de wagenbouwers langs geweest. De wagenbouwers konden de aantallen en kleuren van de dahlia’s, die op de paradewagen worden ‘geprikt’, aan ons doorgeven. Op 21 september worden de vele kratten met dahlia’s door vrijwilligers van de vereniging en de bestuursleden zelf, op de bouwlocaties bezorgt.

“Echter de Rodermarktweek bestaat niet alleen uit de Rodermarktparade op zaterdag”, meldt Lammert Kalfsbeek. “De aftrap begint donderdagavond als we als bestuur van Volksvermaken met het Jaarbeursbestuur een gezellig samenzijn hebben, samen met de exploitanten en andere genodigden. In een klein en informeel gezelschap bespreken we dan de naderende Rodermarktweek. Met uiteraard de hoop dat we een goede week krijgen. Vrijdagmiddag wordt de kermis, die er tot en met woensdag is, door ons geopend. Na deze handeling gaan we dan direct door naar de opening van de Jaarbeurs van het Noorden, om te zien met welk spektakel de Stichting van de Jaarbeurs dit jaar de opening gaat doen. Zaterdagmorgen stellen dan 17 paradewagens zich op de Rodermarktparade, die om 13:30 uur vanaf Ceintuurbaan Zuid van start gaat. De parade wordt wederom opgevrolijkt met showcorpsen van allerlei muziekverenigingen uit de regio en van ver buiten de regio en met de reclamekaravaan. ’s Avonds om 19:00 uur start de parade nogmaals om het publiek te laten zien hoe ze in de prijzen zijn gevallen en om te pronken hoe de wagens er met verlichting uitzien. Met verlichting is de parade soms nog mooier, echter moet je gewoon beide hebben gezien”, meldt de voorzitter er nog bij. Ook dit jaar hebben er tijdens de middagparade door het publiek digitaal een stem uitbrengen, wie volgens hun de mooiste paradewagen is. Hoe en waarmee zal tijdens de parade aan het publiek kenbaar worden gemaakt. Vorig jaar was deze bepaling van de publieksprijs een enorm succes om op deze wijze de stem van het publiek te verzamelen. De voorzitter maakt kenbaar dat zowel ’s middags en ’s avonds er tijdens de parade door vele collectanten actief gecollecteerd wordt. “Net als voorgaande jaren hopen we dan weer op een gulle bijdrage van de duizenden toeschouwers, die deze dag langs de route staan om de optocht te aanschouwen.” Met de opbrengst van deze collecte en van de reclamekaravaan kan Volksvermaken een groot deel van deze parade bekostigen. Voor de route kunt u terecht op de officiële publicatie van de Gemeente Noordenveld en zondag zijn de wagens tot 16:00 uur te bewonderen op de Albertsbaan. Uiteraard is dit ook vrij van entree!

Maandagavond start bij het Café ‘t Hart van Lieveren de oriëntatietocht voor auto’s en is er na afloop veel hilariteit om de uitleg van Jan Kemkers en Dik Bathoorn, die de tocht uitzetten. Sinds jaar en dag staat de vierde dinsdag in september in het teken van de Rodermarkt. Voor organisatie van de paarden- en warenmarkt, wordt een deel van het bestuur aangevuld met nog andere marktmeesters. Jan van Putten, Jan Luinge en Albertus Hamstra, dragen samen met Rik van de Es en Lammert Kalfsbeek zorg de warenmarkt. Gerk Huisman is samen met de bestuurders Albertus Lieffering en Egbert de Rink de marktmeesters die de paardenmarkt voor hun rekening nemen. Lammert Kalfsbeek vertelt dat er deze dinsdag dan al vroeg in de ochtend, in samenwerking met de gemeente Noordenveld, de aanvoer van paarden en pony’s is en dat er 250 marktkramen worden opgesteld. Tot 13:00 uur kan men genieten van de paarden en van de uitgestalde koopwaar op de warenmarkt, die tot 17:00 uur duurt. “Met de Kortebaandraverij op de Norgerweg en de Brink is op woensdagmiddag het slotspektakel van de Rodermarktweek”, vertelt de voorzitter. “Dit begint om 13:00 uur en vanaf 12:30 uur kan men bij de totalisator, tussen Onder de Linden en De Pompstee, een gokje wagen.”

Voor de jaarlijkse verloting ten behoeve van de Kinderboerderij, vraagt voorzitter Lammert Kalfsbeek ook nog even aandacht. De welbekende “Tientjesverloting” start ook dit jaar weer tijdens de Rodermarktweek. De loten kosten € 5,- per stuk en zijn er net als voorgaande verlotingen weer mooie prijzen. Als hoofdprijs valt er een luxe tuinset te winnen, de 2de prijs is een Samsung 49 inch LCD TV, de 3de prijs is een Reischeque t.w.v. € 500,-en de 4de prijs is een Samsung tablet. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Kinderboerderij, welke ook onder de Vereniging voor Volksvermaken valt, voegt de voorzitter er nog aan toe. Naast al deze festiviteiten is de Jaarbeurs natuurlijk open en is er dagelijks in alle horeca gelegenheden muziek. Waarbij er tijdens deze Rodermarkt het mogelijk is om bij zowel de horeca, als bij de jaarbeurs weer met de Ronermark te betalen. Lammert Kalfsbeek geeft aan dat het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken er in ieder geval klaar is voor en hoopt op een geslaagde week!