Let me entertain you: paradewagens uitgelicht

Bouwgroep Altena

“Let me entertain you”. Dat moet wel een leuke Rodermarkt parade worden. Bouwgroep Altena heeft er dit jaar voor gekozen om met misschien wel de bekendste (Hollandse) entertainers een show neer te zetten. Namelijk de Toppers. Vier zangers, in rijk uitgedoste pluimage op een podium die bekende nummers zingen. Uiteraard horen daar danseressen bij. Alle ingrediënten bij elkaar om geëntertaind te worden en er samen met het publiek een feest van te maken. Het staat u vrij om in te haken!

Bouwgroep Altena heeft officiële toestemming gekregen van het management van de Toppers om hun naam te gebruiken. Net zoals voorgaande jaren, maken zij de kleding van onze figuranten allemaal zelf.

Heel veel materialen halen zij uit de natuur zoals vlierbes, lijsterbes, rietpluimen en dergelijke. Geschat wordt dat er zo’n tweehonderd kratten materiaal doorheen zijn gegaan. Daarnaast is er dit jaar maar liefst twee kilometer ijzer gebruikt op de wagen. Voor Bouwgroep Altena is dit alweer de dertiende deelname en zij verheugen zich op een gezellige Rodermarktparade!

Bouwgroep Dijksterhuis Autoservice

Bouwgroep Dijksterhuis Autoservice doet dit jaar voor het eerst mee aan de Rodermarkt parade. De groep, bestaande uit gemotiveerde vrouwen en mannen, heeft dit als zeer gezellig ervaren. Ondanks het feit dat ze voor Dijksterhuis Autoservice dit jaar debuteren, hebben de bouwers al wel ervaring. Zij bouwden namelijk al twee jaar voor de school van hun kinderen en zijn nu dus een ander team gestart. Het thema van de wagen is ‘Back to the zero’s’. De basis van de wagen berust op de discotheken uit de tijd van de bouwers. Het is niet alleen een mooie herinnering, het is ook een statement. De bouwers vinden het namelijk eeuwig zonde dat uitgaansgelegenheden als zij destijds hadden, er tegenwoordig niet meer zijn voor de jeugd. Een aderlating in de ogen van deze groep. Daarnaast heeft Bouwgroep Dijksterhuis Autoservice gekozen voor een wagen met minder bloemen en meer special effects, dan andere wagens. Zo willen zij laten zien dat een wagen ook zonder bloemen prachtig kan zijn. Ze hopen dan ook op positieve geluiden en natuurlijk op een gezellige Rodermarkt.

Bouwgroep NED

Bouwgroep NED (Nog Eentje Dan), kreeg bij het horen van het thema allerhande ideeën. Uiteindelijk kozen zij voor “Griezelen met de schurken van Disn(e)y”. Bij Disney moest de bouwgroep direct denken aan de films, de pretparken en natuurlijk de prachtige parades van Disney. Ze doen er alles aan om de mensen te entertainen. De bouwgroep wilde echter geen te kinderlijk thema en dus dachten zij al gauw aan de schurken en slechteriken van Disney. Zij staan dan ook centraal op hun wagen. Ursula, Malifecent, Harten Koningin en de Zware Jongens uit Duckstad; allemaal komen zij voorbij.

De grootste inspiratie kwam uit de Draak van Doornroosje. Vanuit die basis hebben ze de rest van de wagen ontworpen. De draak heeft dan ook een prominente plek op de wagen. Achter de wagen zijn nog enkele verrassingselementen verwerkt, waarover de groep verder niet wil uitweiden. Zij wensen de bezoekers veel plezier toe!

Bouwgroep Nietap – Terheyl

Bouwgroep Nietap-Terheyl heeft zich voor haar paradewagen laten inspireren door de muziek van een aantal wereldberoemde films. Ze hebben hebben geprobeerd beelden bij de muziek te laten zien op de paradewagen.

Dit jaar besloot de bouwgroep het anders te doen: in plaats van schetsen, werd er een heuse maquette gemaakt van de te bouwen wagen. Dit gaf de groep extra energie om een super paradewagen te maken.

De lassers en de timmerlui hebben deze zomer weer weergaloos werk geleverd. Tegelijk werd er al aan allerlei kleine onderdelen van de wagen gewerkt. Een grote groep kinderen uit Nietap en Terheijl heeft zich bijvoorbeeld op een strijkkralen project gestort waarmee ze hun favoriete tekenfilm figuur mochten maken. Het resultaat van hun vlijtige uurtjes is vervolgens kunstig in de wagen verwerkt. We zijn blij dat iedereen zo weer een bijdrage aan de wagen heeft kunnen leveren.

De laatste twee weken was het natuurlijk ‘alle hens aan dek’ voor de laatste loodjes en de afwerking. De bouwgroep is trots op het eindresultaat. En ze hebben het gezellig gehad. Missie geslaagd dus. En nu maar hopen dat de wagen nog lang zal naklinken in de straten van Roden!

Bouwgroep VOL

Bouwgroep VOL (VriendenOnderLing) debuteert dit jaar op de Rodermarktparade. De bouwgroep is een samengestelde selectie van jong en oud. De groep kwam er achter dat het voor een debuterende groep lastig is een thema te verzinnen en daarbij de juiste materialen te zoeken. Toch is dat hen uiteindelijk gelukt. Ze kozen voor ‘The Night Life’ als thema. Een gezellig oud café, modern casino en natuurlijk een bordeel; het nachtleven. Van een kleine groep zijn zij inmiddels uitgegroeid tot een selectie van 25 personen. De mannen doen het grovere werk terwijl de vrouwen zich bezighouden met het ‘gepriegel’. Er wordt gebouwd op twee locaties in Donderen, omdat op een van de locaties de wagen niet afgebouwd kon worden. Bouwgroep VOL vindt zo’n eerste editie nogal spannend, maar leeft toe naar een leuke editie en hoopt vele bekenden langs de kant van de weg te zien.

CBS de Hoeksteen

‘Er is er één jarig’ is het thema van CBS de Hoeksteen voor de Rodermarktparade dit jaar. De basisschool koos ervoor om een verjaardag van een kleuter uit te beelden, in de vorm van taart, een ‘verjaardagsstoel’ en een dinosaurus. Een fantasierijk ontwerp, gecombineerd met kleine toevoegingen van de kinderen zelf, vormen een kleurrijk geheel. De bouw van de wagen is prima verlopen, al was het maken van een hoofd voor de dinosaurus nogal pittig. De bouwlocatie was de nieuwe Henk Halsema hal. Vanuit deze loods werd erg hard (maar met veel plezier) gewerkt aan het eindresultaat. Namens alle ouders van de kinderen van CBS de Hoeksteen, wensen zij het publiek veel kijkplezier toe!

CBS de Parel

De bouwgroep van CBS de Parel heeft het maar druk. Waar ze in mei begonnen met vier avonden bouwen in de week (en zo nu en dan een ochtend), zijn ze sinds kort vijf ochtenden en avonden bezig om de perfecte paradewagen te bouwen. De bouw mag dan bij tijd en wijlen vermoeiend zijn, gezellig is het bovenal! Vaak wordt er tot de late uurtjes met veel plezier gebouwd aan de wagen. Om de bouw te financieren organiseerde de bouwgroep een loterij en een sponsorloop. Zo wisten zij op een creatieve manier voldoende geld binnen te halen om deze wagen te bouwen. Het thema van de wagen is ‘Monkeytown’, dit tot groot plezier van de kinderen. Uiteindelijk is dat ook het grote doel geweest van CBS de Parel; een wagen maken waar vooral de kinderen veel plezier aan beleven.

Cre-Active

Bouwgroep Cre-Active heeft gekozen voor het thema Mardi Gras Festival. Mardi Gras is een carnavalsoptocht in New Orleans. Het is erg breed, vrolijk en een tikje mysterieus. De hoofdkleuren zijn: geel/groen en paars, deze kleuren komen in zijn geheel terug op de wagen. Om de wagen is van alles te zien. Wat precies, dat blijft een verrassing voor het publiek. Vorig jaar heeft Cre-Active niet kunnen bouwen omdat er geen bouwlocatie beschikbaar was, dit vonden zij uiteraard erg jammer. Dit jaar mocht de bouwgroep echter gebruik maken van de Henk Halsema Hal, dit viel zeer in de smaak. De bouwgroep wil Volksvermaken dan ook hartelijk bedanken voor het meedenken en de hulp. Ook de cliënten van de Zijlen zijn zij erg dankbaar. Zij hebben ontzettend goed geholpen bij het maken van de wagen!

Cre-Active is een ontzettend gezellige en gedreven bouwgroep. Ze weten wat ze aan elkaar hebben en eenieder heeft zijn of haar eigen talent.

Ze hopen op zaterdag 23 september dan ook op een onvergetelijke dag en duimen voor goed weer. Met behulp van de zon kan het thema van Cre-Active namelijk helemaal goed naar voren komen. En zoals het motto van Cre-Active luidt dit jaar: ‘We don’t hide the crazy, we parade it down the street!’.

De Bomenbuurt

Bouwgroep de Bomenbuurt bouwt in de loods van Volksvermaken aan hun paradewagen met als thema ‘De Efteling’. Met twintig enthousiaste vrijwilligers bouwen zij nu al geruime tijd aan de wagen. Over de manier waarop de bouwgroep het thema ‘De Efteling’ gestalte geeft, willen zij niet al te veel prijsgeven. Wel benadrukken zij dat er veel werk en creativiteit aan te pas heeft moeten komen om de wagen in orde te maken. De Bomenbuurt is niet het eerste team dat hoopt op mooi weer tijdens de Rodermarktparade. Het thema van de bouwgroep komt bij mooi weer namelijk het beste tot zijn recht. In ieder geval heeft de bouw al de nodige voorpret opgeleverd en heeft de Bomenbuurt er oprecht zin in. Zij wensen de andere deelnemende teams veel succes en plezier toe en kijken uit naar een gezellige Rodermarkt.

Hopbouwers Peize

De Hopbouwers uit Peize komen dit jaar alweer met hun zestiende wagen op de proppen. Net als ieder jaar, is het ook dit jaar weer ontzettend gezellig. De laatste weken is het erg hectisch, omdat alles snel klaar moet. Uiteindelijk gaat het toch om de gezelligheid en het lekker bezig zijn, en dat is dit jaar weer prima gelukt.

Het thema van De Hopbouwers is het welkbekende ‘Grease’. Voor een goede tekening hebben ze flink moeten zwoegen, maar ze zijn blij met het resultaat. Wat Grease zo leuk maakt is de figuratie, er komen dan ook veel dansers om de wagen heen. Blikvangers op de wagen zijn een prachtige jukebox, een reuzenrad, een hele mooie oude auto, shake-shack en natuurlijk is er nog meer te zien. Wie nieuwsgierig is, kan altijd komen kijken in de loods van familie Westerhof.

GBS de Rank

Dit jaar kiest bouwgroep De Rank voor het verhaal van Peter Pan en ‘The Lost Boys’. Waarschijnlijk kent iedereen het verhaal wel van de familie van Dalen die in Londen woont, samen met hun 3 kinderen Wendy, Michiel en Jan. Uiteindelijk worden de kinderen door Peter Pan meegenomen naar het eiland Fantasieland, zodat ze niet volwassen kunnen worden. Dit verhaal komt terug op de wagen van GBS de Rank. De boot van ‘Kapitein Haak’ en ‘meneer Smee’ staat zeker centraal op de wagen, de krokodil ‘Tick-Tock’ mag natuurlijk ook niet ontbreken! Achter op de wagen staat een grote boom met daarin Peter Pan en Wendy, samen met hun vriendjes Lost Boys en Tinkerbell.Onder de boot liggen drie zeemeerminnen, waar de bouwgroep veel plezier om heeft gehad. De staarten waren namelijk veel te groot voor de kinderen. De gezelligheid in het team is top en iedere woensdag is er zelfs een heuse ‘vrouwenavond’. Dan wordt het zware bouwmateriaal even aan de kant gelegd en wordt er thee in plaats van koffie geschonken.

GBS de Rank hoopt dat eenieder even veel plezier beleefd aan de parade, als zij hadden aan het bouwen van de wagen.

OBS de Marke

Het tot stand brengen van een Rodermarktwagen: voor velen lijkt het een lastige opgave, maar met een sterk coördinatorenteam en enthousiaste ouders bereik je heel veel!Music(al) it is: een wagen gebouwd op een basis van muziek, met daarop vijf kindermusicals. Een wagen die strak en eenvoudig is gehouden en waar de kinderen zorgen voor sfeer en kleur. Het is een wagen met bewegende pianotoetsen en een draaiende Musical Award, de verlichting beweegt op de maat van de muziek. Gitaarsnaren lopen uit in een notenbalk welke voor een verbinding zorgt tussen de musicals en er entertainment om de wagen heen. Aan deze wagen is te zien dat er met veel plezier en enthousiasme aan gewerkt is.

Een wagen welke lijkt op een goed bereidde maaltijd door een kloppend recept: één moeder met een tekening, één moeder met bouwkundige “skills”, één vader met een instelling “dat lukt wel”, één vader met zicht op het commerciële plaatje, één moeder met een levendige en kleurrijke insteek, één vader met “de hand op de knip”, één vader met “bar-ingerichte kwaliteiten” en vijf dozijn enthousiaste ouders. Dit aanmengen met vier enthousiaste leerkrachten, vervolgens laat je het vijf maand sudderen in de loods bij de familie Vos en je kunt het 23 september 2017 zo opdienen!

OBS de Poolster

OBS de Poolster kiest voor de Rodermarktparade voor het thema ‘Wildlands’. Vele uren zitten er al in het project en voor velen in het team gaat er een wereld open. Zo is er het bouwteam, knutselteam, kledingteam, de algemene coördinatie, de penningmeester, de ontwerpers, de website beheerder en niet te vergeten de overige ouders die de handen flink uit de mouwen steken.

Er moet gigantisch veel geregeld worden, geknutseld en gebouwd worden. Daarnaast vergat het bouwteam van de Poolster ook niet zo af en toe even te borrelen. De motivatie voor de bouwers hielden zij natuurlijk goed in het oog; de kinderen een fantastische ervaring bieden.

Toch zit er ook een stukje competitie bij. Vorig jaar nam OBS de Poolster de eerste prijs in ontvangst en ze willen dit graag evenaren. Dat de bouwgroep teruggefloten werd door de organisatie omdat de giraffe te lang was, mag de pret niet drukken.

OBS de Tandem

De vragen om bepaalde materialen vliegen je om de oren. Wie heeft er nog balken liggen? Hebben we nog genoeg schroeven? Voor de aankleding hebben we cd’s nodig.. wie heeft er nog wat liggen? Wie gaat er mee een oude caravan halen? Het is duidelijk, de bouw van de Rodermarktwagen van OBS de Tandem is begonnen. OBS de Tandem koos voor ‘Op de camping’ als thema voor hun paradewagen. De kinderen genieten van het zwembad en de disco, terwijl de ouders relaxen bij de caravan of tent. Ondanks het gehannes met materialen en de drukte die het met zich meebrengt, heeft De Tandem een mooie wagen weten te maken. Het belangrijkst? Dat de kinderen genieten vanaf de paradewagen. Dat de dj-set van de minidisco niet echt blijkt te zijn, is slechts een kleine teleurstelling.

ODBS Het Valkhof

De startgroep van ODBS Het Valkhof heeft gebrainstormd over het algemene thema ‘Let me entertain you’. Allerlei leuke onderwerpen passeerden de revue. Uiteindelijk besloten zij te kiezen voor de animatiefilm ‘Trolls’ als centraal thema voor hun paradewagen. De vrolijke kleuren, swingende muziek en leuke figuren hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. De groep, die niet echt bestaat uit ervaringsdeskundigen, heeft sindsdien dagelijks gebouwd aan de paradewagen. De groep met bouwers was een klein, maar hecht team. Zij beleefden steeds meer plezier aan het bouwen van de wagen. Naast de bouwgroep, waren er nog een aantal fanatieke ouders die hielpen bij het maken van de kostuums en allerlei items van de wagen. De bouwers hebben erg veel zin in de parade en duimen voor goed weer, stralende kinderen en veel publiek.

Protestantse Gemeente Roden – Roderwolde

Toen het idee werd geopperd om een wagen te bouwen vanuit de kerk, leverde dat her en der wat scheve gezichten op. Gaat dat wel lukken? Zijn er wel genoeg mensen die mee willen werken? Uiteindelijk bleek dat er meer dan genoeg mensen mee wilden bouwen; de teller tikte zelfs tegen de zeventig aan!

Het motto van de parade: de kerk in het midden laten. Figuurlijk is dit treffend, omdat het betekend dat je je niet zo druk moet maken en compromissen moet sluiten. Letterlijk is het treffend omdat Catharinakerk, Op de Helte in Roden en de Jacobskerk in Roderwolde alle drie in het midden van het dorp staan. Het is een wagen met verschillende podia in regenboogkleuren. De regenboog is een teken van belofte, vriendschap en hoop. Er is eerst een vredesduif en een Hoorn des Overvloeds te zien. Dan komt het podium met een grote Bijbel. Niet te missen in het midden van de wagen is de kerk. Hij is zeer toegankelijk, want alleen in contouren neergezet. Uiteraard is er een bruidspaar en de dominee. Een swingend kerkkoor, kinderen die knutselen. Op het laatste podium staan een levensrad en het swingende orgel. Om de wagen heen zijn de lopers, verkleed als aspecten van geloven.

V.V. Nieuw – Roden

2017 is een feestjaar voor voetbalvereniging Nieuw-Roden, de club bestaat dan precies zeventig jaar. En wat is er nou mooier dan dit jubileum vieren met een prachtige paradewagen tijdens de Rodermarkt? Nieuw-Roden (sinds dit jaar weer uitkomend in de 3e klasse zondag) heeft als thema ‘de derde helft’ gekozen. Dit omdat de derde helft bij Nieuw-Roden zeer in de smaak valt en het steevast het gezelligste onderdeel is. De derdeklasser is een typische volksclub. Dat viel ook terug te zien tijdens de bouw van de wagen. Iedere keer wanneer er man- of gereedschappen nodig was, stond er wel iemand paraat om de bouwploeg uit de brand te helpen. Het resultaat; een mooie en vooral erg gezellige wagen. Het plezier dat V.V. Nieuw-Roden ieder weekend met elkaar beleefd, wil het overbrengen op de mensen langs de kant van de parade. Dat kan dus een leuke boel worden!