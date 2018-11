PEIZE – Uit het oog, maar niet uit het hart. Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse ‘lichtjesavond’ plaats op meerdere plekken in Nederland. Ook in de Kerk van Peize kon men stilstaan bij overleden dierbaren. Er werden kaarsen ontbrand voor vaders, moeders, broers, zusters, vrienden en buren. Voor hen die er niet meer zijn, maar niet zullen worden vergeten. De jaarlijkse lichtjesavond in Peize was zoals altijd zeer indrukwekkend. De Kerk van Peize is hier een zeer passend decor voor gebleken.