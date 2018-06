Lex Bruijn, voorzitter TTV Rotak

‘Tafeltennisvereniging Rotak bestaat al zo’n 53 jaar. Een paar jaar terug vierden wij onze vijftigste verjaardag. Ik schat dat ik zelf zo’n twaalf jaar lid ben van de vereniging. Sinds een aantal dagen, ben ik Erwin Heijnen als voorzitter opgevolgd.

Zelf ben ik in via mijn broer in aanraking gekomen met tafeltennis. Ik raakte direct verknocht aan het spelletje. Naast mijn lidmaatschap bij Rotak, coach ik de dames van Hilversum 1 en ben ik coach van Fleur Hoogeveen. Zij is een groot tafeltennis-talent en werd vorige week nog tweede bij de Nationale Jeugdmeerkampen.

Er staat mij als voorzitter een pittige taak te wachten. De vereniging is door de jaren heen flink verkleind. Daarnaast kunnen we de zaalhuur van ons huidige onderkomen niet meer betalen. Hierdoor spelen onze leden de competitiewedstrijden al elders. Als vereniging zijn wij in het geheel aan het kijken naar een nieuw onderkomen. We voeren gesprekken in Roden en Peize, en ik ga er vanuit dat wij binnenkort een overeenkomst vinden over één dan die twee opties. Vanaf 1 september huren wij geen zaal meer in Leek. Vanaf dan zullen wij ook bezig gaan om de vereniging weer van onder af aan op te bouwen. Tot 1 september zullen wij iedere donderdag nog spelen, om vervolgens bezig te gaan met ledenwerving.

Momenteel telt de vereniging nog twaalf leden. In het voorjaar van 2019 willen we het seizoen weer starten. Daarvoor hebben we een ledenbestand van zo’n 20 à 25 senioren nodig. En een jeugdafdeling is van belang. We hebben al een jeugdtrainer en ook voldoende materiaal om een goede jeugdafdeling op poten te zetten. Alleen het belangrijkste – de jeugdleden – ontbreekt nog.

Mochten er nog mensen zijn die ons kunnen helpen bij het vinden van zaalruimte, dan kunnen zij contact opnemen via onze site (www.ttvrotak.nl). Ook leden zijn van harte welkom. Een lidmaatschap (inclusief lid van de bond), kost 180 euro per jaar. Voor iets meer dan een tientje per maand ben je dus lid.’