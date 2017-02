Lezing Vogels in de winter  

NOORDENVELD – Op dinsdag 21 februari a.s. wordt er door de IVN-afdeling Roden weer een traditionele PuurNatuur-avond gehouden. Op het programma staat een lezing over ’Vogels in de winter’. De lezing wordt gegeven door de bekende Drentse natuurkenner Geert de Vries.

Geert kan als geen ander ingewikkelde zaken over natuur op een eenvoudige en luchtige manier presenteren. Dit doet hij m.b.v. een power point presentatie, voorzien van schitterende zelfgemaakt foto’s, die van een professionele kwaliteit zijn. Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal. Na de pauze richt hij de aandacht op vogels die ’s winters in het buitengebied verblijven. Een heel divers programma dus, waarin veel boeiende en wetenswaardige informatie over het gedrag van al deze vogelsoorten zal worden verteld aan de hand van prachtige foto’s. De avond is interessant voor zowel de leek als de kenner en een ieder die in korte tijd veel wil leren over onze gevederde vrienden in de tuin en het buitengebied mag deze avond eigenlijk niet missen.

De avond wordt gehouden in zaal ‘De Deel’ aan Brink 2 te Roden. De aanvang is 19.30 uur. De entree voor deze lezing bedraagt € 2,- voor leden en donateurs van onze afdeling en voor jongeren onder 18 jaar. Voor alle andere bezoekers is de entree €5,00.