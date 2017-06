LGN snapt opstappen bestuur en manager stichting Landgoed Mensinge Roden

RODEN – Lijst Groen Noordenveld (LGN) begrijpt het opstappen van het bestuur en manager Ids Dijkstra van Landgoed Mensinge goed. In een verklaring geven zij reactie op het tumult rond Mensinge: Op 29 mei 2017 heeft het bestuur van stichting Landgoed Mensinge in Roden laten weten op te stappen vanwege het raadsbesluit over de toekomst van het landgoed. Manager Ids Dijkstra had zich al eerder ziek gemeld. Het college van Noordenveld reageerde verbaasd te zijn, maar Lijst Groen Noordenveld kan het opstappen van bestuur en manager goed begrijpen.

Er sprak immers veel wantrouwen uit de opstelling en het handelen van het college en een deel van de raad: besloten bijeenkomsten, een weinig persoonlijk betrokken houding en een kille financiële veroordeling zonder veel waardering voor wat op het landgoed bereikt is. Het is jammer dat de betrokkenheid en deskundigheid van de vrijwilligers in het bestuur en van de manager, voor Mensinge wegvallen. Dat mogen college en coalitie zich aantrekken.

LGN heeft steeds waardering uitgesproken voor bestuur, personeel en overige vrijwilligers van Mensinge. Van de plannen van het college en onderzoeksbureau BMC zijn in de raad de scherpste kantjes afgehaald (verplichte splitsing, koude sanering personeel, inzet externen). LGN heeft zich altijd sterk gemaakt voor het ongedaan maken van bezuinigingen op Mensinge. Als blijkt dat binnen het bedrag dat het college noemt (het staat niet in de vijf raadsbesluiten) een goede exploitatie van landgoed en theater niet mogelijk is, zal LGN een onderbouwd voorstel voor een hogere subsidie zeker steunen.