Lianne Myles in Actie voor buurtAED in Tolbert

TOLBERT – Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd en in woonwijken hangen veel te weinig AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn. Lianne Myles van de Kruisven in Tolbert is daarom een inzamelingsactie gestart voor een openbare buurt AED. BuurtAED geeft alle buurten in Nederland de kans om eenvoudig een AED aan te schaffen. In 30 dagen zamel je met je buren het bedrag in voor een AED + buitenkast met 5 jaar service en onderhoud. In totaal is er 2.681 euro nodig. Met nog twee week te gaan heeft Lianne inmiddels al 83 procent gefinancierd. Doneren voor Tolbert kan via de website www.buurtaed.nl. Met een donatie draag je bij aan een veilige buurt.