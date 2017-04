‘Licht’ maakt verschil in ‘FierWesterkwartier’

REGIO – De fotowedstrijd ‘FierWesterkwartier’ is gewonnen door Annie Jacobs. Ze ontving deze week haar prijs – een IPhone- uit handen van juryvoorzitter Berend Hoekstra, doorgaans vooral bekend als burgemeester van Leek. ‘Het spelen met het licht maakt de foto zo speciaal voor mij’, vertelde de trotse winnares. De tien door de jury genomineerde foto’s zijn te zien in de gemeentehuizen van het Westerkwartier. Vanaf afgelopen zaterdag hangen ze in het gemeentehuis van Leek, daarna gaan ze naar andere gemeenten.