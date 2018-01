Lichtpunten in inktzwarte maand TLC

SVMH helpt koploper: concurrentie op verdere achterstand

LEEK – Vier prominente leden zijn TLC binnen een maand tijd ontvallen. Koert Liewes (erelid VV Tolbert), Bertus Dussel (Lid van Verdienste VV Tolbert), Ben Groen (Lid van Verdienste VV Leek Rodenburg) en mevrouw van der Beek (Lid van Verdienste VV Tolbert). In deze inktzwarte periode zorgde de hoofdmacht voor lichtpuntjes. De formatie van Wander Balkema glorieerde op het Leekster Voetbalgala (finalist) en als koploper in vierde klasse B versloeg het zondag Haren, terwijl de concurrentie punten verspeelde. TLC dankt SVMH dat de grootste belager, Gruno, versloeg.

Het beestenweer paste er volledig bij. Donker weer, gestage regenval en waterkoud. Het publiek zag een bizarre eerste periode op Rodenburg. De wedstrijd – na een minuut stilte ter nagedachtenis van de vier overleden TLC-mensen- was amper begonnen of de bal lag al in het Harener doel. Na een voorzet van Menno Tjoelker liet de keeper van Haren de bal los, waarna de bal via de rug van Frank Driessen in het doel verdween: 1-0. In de negende minuut stond het alweer gelijk. TLC had een mannetje te veel in de aanval, in de razendsnelle tegenstoot prikte Bas Weisshout langs de uitkomende Erwin Heidinga: 1-1. Een paar minuten later- we schrijven de elfde minuut!- een flater van de keeper van Haren. De sluitpost trapte uit, zo in de voeten van Delano Dussel, die de bal terugspeelde, maar nu in het doel: 2-1. Een bizar begin. Dan een vloeiende aanval, voorbereid door Edgar Sanroesdie, die de vrijgelaten Frank Driessen zag gaan. De bal kwam voor en weer was Dussel er als de kippen bij, maar de bal ging er dit keer niet in. Even later wel. Op het middenveld onderschepte Menno Tjoelker de bal, Tjoelker gaf voor. De voorzet leek weggewerkt te worden door een verdediger, maar op onverklaarbare wijze kwam Dussel er tussen en wist de bal te raken: 3-1. Dit na een kwartier spelen. Het publiek- door het barre weer niet met honderden- ging er eens goed voor zitten. TLC genoot veel vrijheid, speelde bij vlagen goed, terwijl Haren grossierde in fouten. Wander Balkema predikte meer rust. De jonge garde van de fusieclub was iets te gretig. Er brak vervolgens een periode aan van wederom veel TLC-aanvallen, maar geen doelpunten. Een schuiver van Roel Eilders kon met alle moeite worden gekeerd. Een subtiel balletje van Tjoelker bereikte Dussel, die net naast mikte. En een prachtig geplaatste bal van Ali Akbari was ook net geen voltreffer. Dan een vrije bal van Tjoelker op Dussel, diens inzet werd van richting veranderd. In ogen van de op 100 meter afstand (!) staande Heidinga was er hands gemaakt. In de tweede helft een drietal aanvallen van de gasten, die konden worden afgeslagen. Haren spartelde wat tegen, maar ook niet meer dan dat. TLC was veel sterker, maar viel na rust wel terug op het steeds zwaarder wordende veld. Na een opgelegde kopkans van Haren, die totaal verkeerd richtte, kwam de sterk spelende Driessen weer eens over de vleugel, Eilders – ook op dreef- kon de voorzet simpel inknikken: 4-1. Het resterende deel kon net zo goed schriftelijk worden afgedaan. TLC behield de controle, Haren kon weinig meer uitrichten. De toeschouwers zagen nog een fraaie actie van Dussel, die al kappend en draaiend tot een schot kwam, maar de bal ging net over. De goed gemutste Wander Balkema kon naar hartenlust zijn belangrijke spelers (Dussel en Tjoelker) wisselen. Een kwartier voor tijd moest Heidinga nog eens vol aan de bak bij een kansrijke Harener aanval. Driessen leek voor het slotakkoord te tekenen, had de bal voor het inschieten, maar deze werd verhinderd. Een ultieme lobpoging van Roel Eilders strandde in schoonheid, belandde net niet in de bovenhoek. TLC had een emotionele middag en ging daar goed mee om. Bij vlagen liet de wit-groen-blauwe ploeg haar klasse zien (en dan miste de thuisclub ook nog de op het Leekster Voetbalgala geblesseerd geraakte Stefan van Leeuwen). De voorsprong van TLC is gegroeid tot vier punten. TLC lijkt ongenaakbaar, maar nu is het zaak om de voetjes op de grond te houden, ook al heet de komende tegenstander Donkerbroek. Onderschatting is een groot gevaar in deze riante situatie.

Sportpark Rodenburg: TLC-Haren 4-1; Scoreverloop: 2. Frank Driessen 1-0, 9. Bas Weisshout 1-1, 11. Delano Dussel 2-1, 16. Delano Dussel 3-1, 64. Roel Eilders 4-1; Scheidsrechter: Oort; Toeschouwers: 80

Opstelling TLC: Erwin Heidinga, Edgar Sanroesdi, Frank Spaan, Danny Koning, Wander Hielkema, Ali Akbari, Menno Tjoelker, Jordi Bloemhof, Frank Driessen, Delano Dussel, Roel Eilders. Wissels: Rick Renkema, Mohammed Fahraan, Nick van Wijk, Tom Aalders.

Ster van het Veld: Delano Dussel (TLC). Delano hield zich knap staande in deze moeilijke tijd, na het grote verlies van zijn opa. De voorhoedespeler -en zoon van Jeroen- liet zijn kwaliteiten al zien op het Leekster Voetbalgala en was in het eerste kwartier van de wedstrijd tegen Haren ongrijpbaar en beslissend.