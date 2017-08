LieFair: Meer cultuur in ‘Klein Frankrijk’

LIEVEREN – Het dorp Lieveren is maar klein, maar het heeft sinds enkele jaren een groot evenement, dat met vereende krachten in de been wordt gehouden en gewoon een gigantisch succes is: de LieFair. De LieFair- welk een creatieve naam- wordt op zondag 27 augustus alweer voor de zesde keer gehouden. Fair, muziek, brocante, streekproducten en oude ambachten én gezelligheid. Het motto is: “Heerlijk nazomeren in Lieveren”. Nog even proeven van de vakantiesfeer. De toegang is als altijd geheel gratis.

Er is wederom een gevarieerd aanbod op het gebied van brocante, lifestyle en alles voor het buitenleven. Ook wordt er weer een mooi culinair plein ingericht met een veelheid aan lekkernijen. Het culinaire plein vormt de hele dag het kloppend hart van de LieFair. Op het plein worden wijnen en diverse lekkernijen gepresenteerd en er wordt live gekookt met de aangeboden streekproducten. Het centrum van het dorp wordt ingericht met verschillende thema’s die allemaal passen bij de sfeer van “Heerlijk nazomeren in Lieveren”. Vorig jaar vierde Lieveren haar eerste lustrum. “In het topjaar hadden we meer dan tienduizend bezoekers, meer kan echt niet. Met zes a achtduizend bezoekers zijn we tevreden”, stelt Lambert Sanneman, die het evenement kleinschalig wil houden, zo passend bij het kleine dorp. Een stabiel aantal van 120 standhouders zal zich presenteren op de fair. LieFair verandert weinig aan de bijzonder succesvolle formule, wel zijn er altijd wat kleine aanpassingen en enkele vernieuwingen. Nieuw is ‘Taol in ons tentie’. Sanneman: “We wilden er iets cultureels bij. Mensen kunnen op het ‘dichterspaddtie’ luisteren naar verhalenvertellers, in het Drents en Nederlands. Medewerking wordt verleend door onder andere Martin Koster, Tjebbe Hooghiemstra en Anne Doornbos (nadere introductie overbodig). Het kan in de toekomst uitgroeien tot een dichtersfestival. Het leuke is dat we voortborduren wat goed is, maar we willen wel een beetje de culturele kant op. Verder hebben we een troubadour, oud-inwoner Jan Roelof Bathoorn. Hij is opgeleid op het conservatorium. Bathoorn zal zingen in het genre folkmuziek”. Aangepast is de route op de markt. “We hadden altijd van die brede banen, nu in de vorm van een ‘acht’. Als je over straat liep had je het idee dat het de helft minder druk was. Doordat het nu dezelfde breedte heeft als de weg, is het compact. In die acht, ter hoogte van de kruising, komt de tegenhanger van het culinaire plein, een cateraar. Door de acht te lopen komen mensen uit bij die cateraar. ‘Cruwijn’ vult de centrale plek in, in samenwerking met Ilse van Live Cooking. Daarbij wordt een speciaal nieuw bier geïntroduceerd, dat nog geheim gehouden wordt. Wat is de LieFair zonder muziek? In het café Hart van Lieveren is er wederom een Accordeontreffen.

Tradities in ere

Terug naar de standhouders. Er is weer volop keuze en variatie. “Enkele vaste elementen houden we in ere, zoals de broodoven en woonwagens. Traditie is ook de zaterdagavond, de dorpsbarbecue. Deze wordt door de ‘Club van Tien’ aangeboden aan de inwoners, voor een gereduceerd bedrag. Er wordt veel gebruik van gemaakt, weet Sandeman. Nu we toch de Club van Tien aansnijden, we stellen ze nog even voor. Naast Lambert Sanneman bestaand uit Luuk Duurkens, Bert Wilkens, Harrie Meek, René Douwes, Albert Noord, Jan de Vries, Jan Kuiper, Geurt van der Veen en Bart Elderhorst. Sandeman is trots op zijn medewerkers, maar ook op de rest van het dorp. “Inwoners stellen het terrein beschikbaar. Het parkeren wordt geregeld door Verkeersgroep Bomenbuurt. Gea Strobos van Handbalvereniging Roden regelt de begeleiding, kinderen innen het geld. Nogmaals, we willen ons onderscheiden met cultuur. Volgend jaar misschien met volksmuziek”. En verder? “Op de LieFair in Lieveren tref je elkaar. Het is de laatste dag van de vakantie. Toch nog even een fair bezoeken. Zie het als ‘Klein Frankrijk’. Een beetje cultuur, een beetje Bourgondisch. Ik krijg er altijd een kippenvelgevoel van. Als dat niet zo is, is het niet goed geregeld”. De fair is altijd perfect georganiseerd. Aan alles wordt gedacht en tips aangenomen. Zoals toiletten, een belangrijk onderdeel. En kinderen? De kinderattractie is een luchtkussen. “Helaas is de scouting verhinderd. We hebben het een andere invulling gegeven. Een kinderspeelplaats, met ijs, een clown, enz”. Ook hier is de Club van Tien goed in, improviseren. Alleen het weer kan de actieve groep niets aan doen. Maar mogelijk weet de zon de weg te vinden naar ‘Klein Frankrijk’.

Wat: LieFair Lieveren

Waar: Centrum Lieveren

Wanneer: Zondag 27 augustus, van 11.00-17.00 uur

Informatie: https://liefair.nl/