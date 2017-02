Liefde in centrum van Roden

RODEN – Het is vandaag – dinsdag – Valentijnsdag. Toch was er afgelopen zaterdag al sprake van liefde in het centrum van Roden. Op initiatief van Zakenkring Roden liepen drie heren in kostuum in het centrum. Zij deelde rozen uit aan het winkelend publiek. Aan de roos zat een kaartje, waarop mensen iets leuks of liefs konden schrijven. De actie van Zakenkring Roden viel in goede aarde en menig man en vrouw werd zaterdag verrast op een roos.