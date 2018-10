Lijsttrekkersdebat live en integraal op Omroep Westerkwartier

Het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Woensdag 21 november is de grote dag. De dag dat de inwoners van de vier Westerkwartiergemeenten naar de stembus mogen. Het belang is groot, want hoe zijn de 33 beschikbare raadszetels straks verdeeld? Blijft het Westerkwartier een christelijk bolwerk, of slaan de ‘lokalen’ ook hier hun slag. Misschien over links, over toch liberaal. Voordat u uw keuze maakt kruisen de negen deelnemende partijen de degens in het RodenburgTheater (Agora) te Leek. Daar zullen zij dinsdag 13 november proberen u, de kiezer, te overtuigen van hun standpunten. Een mooi avondje uit, want het RodenburgTheater is een schitterende locatie om cultuur en zeker ook politiek te beleven. Toch is misschien niet iedereen in staat om het debat bij te wonen en plaats te nemen in de zaal. Om deze kiezers toch te bedienen hebben de Krant en de Streekkrant de handen ineen geslagen met Omroep Westerkwartier.

Omroep Westerkwartier is live aanwezig bij het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier en zal het debat integraal en live gaan uitzenden. “Inclusief een voor- en nabeschouwing”, vertelt programmamaker en presentator Roelf Pijpker. “Voordat het debat begint zullen wij op de radio vooruitblikken op hetgeen dat staat te gebeuren en uiteraard zullen we ook na afloop van het debat nog één en ander proberen te duiden met kenners, experts en politici.” Pijpker zegt uit te kijken naar het debat voor veel partijen de laatste kans gaat zijn om in één keer een groot publiek te bereiken. “Een evenement waar wij als maatschappelijk betrokken omroep graag bij aansluiten”, meldt de presentator. De uitzending vindt plaats aan een speciale ‘stamtafel’. Het college van b en w van de gemeente Grootegast is momenteel bezig met een afscheidstournee langs de dorpen. Wekelijks wordt een ander dorp in de gemeente bezocht waar het college haar vergadering belegd. Deze vergaderingen worden gehouden aan de ‘Abel Tasmantafel’. Een tafel met symbolische waarde omdat deze na de herindeling geschonken wordt aan de gemeente Westerkwartier, met als achterliggende boodschap om vooral de dorpen in de nieuwe gemeente te blijven bezoeken. Voor het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier verhuist de tafel voor het eerst naar een dorp buiten de gemeente Grootegast. De ‘Abel Tasmantafel’ fungeert 13 november als de Westerkwartierder stamtoavel in het RodenburgTheater. De tafel waaraan Roelf Pijpker zijn gasten zal ontvangen en bevragen.

De negen lijsttrekkers zullen dinsdagavond 13 november debatteren over vier grote onderwerpen die spelen in de Westerkwartierder samenleving. De komende weken worden in de Krant en de Streekkrant de onderwerpen bekend gemaakt en zal er enige duiding gegeven worden waarom deze onderwerpen op de agenda zijn geplaatst en wat er zich momenteel afspeelt in het Westerkwartier omtrent dit specifieke onderwerp. Daarnaast krijgen de partijen de vrijheid om één onderwerp uit hun verkiezingsprogramma uit te lichten en uit te diepen, zonder tegenspraak van de andere partijen. Een maakpunt, een breekpunt. Dat is aan de partijen. Tevens is er de gelegenheid voor u, de aanwezige kiezer, om een vraag te stellen aan één van de lijsttrekkers. We sluiten het debat af met een ‘open microfoon’, dus heeft u een onderwerp waar u zeker een antwoord op wilt, of wilt u de partijen iets meegeven, laat van u horen op dinsdag 13 november in het RodenburgTheater te Leek. De deuren openen om 19.30 uur, waarna het debat aanvangt om 20.00 uur. Omroep Westerkwartier zal de uitzending live aanvangen rond de klok van 19.30 uur. Meeluisteren via de ether kan op frequentie 105,3. Voor andere frequenties analoog en/of digitaal kunt u terecht op www.rwkfm.nl. Hier is de uitzending ook online te beluisteren.