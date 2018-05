‘Locatietheater laat studenten onvergetelijke ervaringen op doen’

Worteldagen horen bij Norg

NORG – Alweer voor het dertiende jaar achtereen organiseert Ina Reijnders uit Norg de Worteldagen. Ongeveer 50 theaterstudenten zullen zich het komend Pinsterweekend presenteren op diverse locatie in het Norgse. Ditmaal dus van vrijdag 18 tot en met maandag 21 mei.

‘Het kampement achter ons huis is klaar voor de start. Deze week komen de studenten al aan en kan er begonnen worden met de voorbereidingen. Deze plek is voor hen dan de thuisbasis. Er kan geslapen worden, we koken en laten hen alle hoeken en gaten van Norg zien. Het zoeken naar een mooie en goede locatie voor de kunstuiting is in deze fase erg belangrijk. Eerst ontdekken, dan nadenken met wat te doen en daarna aan de slag met de uitvoering,’ zegt Ina Reijnders.

Het thema van de Worteldagen is in 2018 ‘Onuitputtelijk’. Een thema die studenten de ruimte geeft om hun eigen performance te zoeken. ‘Het is een onderwerp die studenten niet belemmerd in hun mogelijkheden. We sturen niet, ze doen hun eigen ding. Want dat nu is juist de kracht van de Worteldagen. Ik vind het belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om theater te maken op locatie. Het is uitproberen en ervaren. Vaak wordt er voor het eerst voor ‘vreemd’ publiek gespeeld. Tijdens de vrijdagmiddag try-out voel je die spanning nog het meest.’

Het zoeken naar geschikte locaties levert in Norg nauwelijks problemen op. De inwoners kennen na 13 jaar het begrip Worteldagen en helpen van alle kanten mee om de organisatie draaiende te houden. Alle klussen worden door vrijwilligers uitgevoerd. In totaal komen er 12 routes door het dorp en het buitengebied en die zijn per fiets goed af te leggen. Elke route kent een viertal optredens. Ditmaal komen de studenten van de kunstopleidingen in Groningen, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden. Er is ook internationale deelname uit Azië, Engeland en Bulgarije. Er valt veel variatie en diversiteit te verwachten op deze Worteldagen. Op aanraden van Ina Reijnders is het handig om vooraf te reserveren. Vaak is er op de vrijdag- of zaterdag nog wel ruimte om aan te schuiven, maar beide Pinksterdagen zitten al snel vol. Alle informatie is te vinden op www.worteldagen.nl.

‘Het mooie van studenten uit de stad is dat je ze ziet veranderen als ze een paar dagen in Norg zijn. In de stad is hectiek. De sfeer is hier anders, het is rustiger, het hoofd komt leeg. De eerste dag zijn ze nog allemaal met hun mobiel bezig, na een paar dagen is dat compleet anders en vinden er hele gesprekken plaats rondom het kampvuur. De rust van Norg wordt erg gewaardeerd. Het is net Oerol, maar dan beter,’ hoor ik wel eens.

Kunsterf Norg aan de Brinkstraat is het start- en eindpunt van de 12 routes. Daar kan men zich inschrijven als bezoeker en een route uitkiezen. Op vrijdag is de try-out en ’s avonds zullen kinderen van basisschool De Hekakker betrokken worden bij de opening van het festival. ‘Deze samenwerking is fantastisch,’ laat Ina Reijnders weten. ‘Ik ben daar zo blij mee. Het maakt ook dat je op een goede manier het dorp betrekt bij dit evenement. Ook dat we Kunsterf Norg kunnen benutten als locatie is een aanwinst voor dit kleinschalig beeldend locatie theater. Want zo blijf ik het zien. Het geeft de makers van de kunstuitingen een unieke ervaring, op locatie een individueel werk maken, weg van de veilige schoolmuren.’