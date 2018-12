Lokaal, christelijk en sociaal

Column 94

Nee, verrassend was het bericht zeker niet. VZ Westerkwartier en ChristenUnie hebben elkaar diep in de ogen aangekeken en besloten om samen het avontuur aan te gaan. Voor een ruime meerderheid in de gemeenteraad komen daar twee partijen bij. Dat het CDA één van die partijen is, mag eveneens geen verrassing heten. Alhoewel 5 zetels een tegenvaller is voor de christendemocraten, zorgen deze zetels wel voor een meerderheid. Samen hebben deze partijen 17 zetels en dat is exact de helft +1. In principe genoeg, maar het houdt niet over. Stabiel is het allerminst, omdat een écht breed draagvlak ontbreekt. Het CDA is een partij die dicht bij de ChristenUnie staat. CU-leider Peter Holsappel heeft daar de afgelopen weken ook geen geheim van gemaakt, een samenwerking met het CDA is niet heel spannend en zeer logisch. Aan de andere kant is de PvdA aangesloten. Alhoewel daarmee één van de grote winnaars -én de vierde partij van het Westerkwartier- GroenLinks wordt overgeslagen komt ook het aansluiten van de PvdA niet als een donderslag bij heldere hemel.

Na het overlijden van de Grootegaster PvdA-wethouder Kor de Wagt in september 2016 schoven de sociaaldemocraten Elly Pastoor naar voren als opvolger van De Wagt. Gedurende zijn ziekbed nam Pastoor zijn taken al waar en dat kon in eerste instantie niet rekenen op de goedkeuring van VZ 2000, de Grootegaster voorloper van VZ Westerkwartier. VZ was niet overtuigd van de noodzaak om een extra wethouder aan te stellen. Het zou alleen maar onnodig veel geld kosten, luidde de redenatie. Dat liefdes ook langzaam op kunnen bloeien bleek in de maanden daarna. Terwijl steeds duidelijker werd dat De Wagt niet terug zou keren als wethouder, bleek Pastoor een betrokken droomwethouder te zijn. Ook voor de Partij voor Veiligheid en Zorg. Helder, eerlijk en sociaal. Iemand die sterke verbonden wist te smeden en net zo lief aanschoof bij bijeenkomsten van ondernemers als bij mensen die afhankelijk zijn van voedsel- en kledingbanken. Toen De Wagt overleed en de raad opperde om Pastoor definitief aan te stellen als wethouder tot aan de herindeling was het verzet van VZ reeds gebroken. Unaniem stemde de gemeenteraad –dus inclusief VZ 2000- in met de aanstelling.

Die opgebloeide liefde is gebleven, zo blijkt nu. Je hoeft geen groot kenner van de Grootegaster politiek te zijn om van te voren te kunnen voorspellen dat de ‘Pastoor-factor’ zwaar zou meewegen bij VZ, dat als grootste partij een coalitie mag (mede-)componeren. De PvdA maakt goed gebruik van de wethoudersbonus van Pastoor die de partij –samen met de vier behaalde zetels, want je moet wel wat meenemen- een plek aan de onderhandelingstafel heeft opgeleverd. De PvdA hanteerde de verkiezingsslogan ‘Voor iedereen’ en wist daar vervolgens de juiste wethouderskandidaat bij te vinden. Ook CU heeft geen bezwaar, want zij hebben tijdens de informatieronde al aangegeven bij informateur Marcel Thijsen een coalitie te willen met een lokaal blok, een christelijk blok en een sociaal blok. In een update op Facebook stelt VZ Westerkwartier dat de coalitieonderhandelingen tussen de vier partijen voorspoedig verlopen. Er volgen deze week nog gesprekken. Een hele belangrijke op donderdag waar moet blijken of de gedroomde coalitie ook echt haalbaar is. Mijn voorspelling is dat dat goed gaat komen en de puntjes snel op spreekwoordelijke i worden gezet. Daar is ook VZ van overtuigd, zij verwachten in de loop van deze week het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Precies op tijd voor een vrolijke kersttoost op het nieuwe jaar en de gemeentelijke fusie.

