Loopgroep Veenhuizen viert éénjarig bestaan

VEENHUIZEN – Afgelopen weekend vierde Loopgroep Veenhuizen haar éénjarig bestaan. Tijdens een feestelijke training – verzorgd door Annie Fabriek – werd hardlopen gecombineerd met het spelen van spelletjes. De ware hardlopende spelletjesfanaat kon zijn of haar hart ophalen. Er werd met groot fanatisme ‘gespeeld’ en ondertussen werden ook ongemerkt de nodige loopkilometers gemaakt. Na afloop zaten de lopers onder het genot van een kopje koffie of thee nog even gezellig na. De lopers van Loopgroep Veenhuizen trainen elke donderdagavond onder begeleiding van hardlooptrainer Annie Fabriek. Er wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus van de lopers. Begin april 2019 start de 10-weekse cursus ‘Hart-Lopen voor beginners’. Na afronding is het mogelijk deel te nemen aan de 5 km van de Snikkerun in Haulerwijk op zaterdag 29 juni 2019. Meer informatie: annie@hart-lopen.nl.