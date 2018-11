Lord of the Rings schittert in Leek

LEEK – In de Topsporthal te Leek vond afgelopen weekend alweer de vijfde editie van het Turngala plaats. Uiteraard bood de Topsporthal weer een podium aan vele toppers, waaronder de zusjes Wevers. Het geheel werd gepresenteerd door de legendarische turncommentator Hans van Zetten, bekend onder andere van zijn commentaar bij de gouden Olympische uitvoering van Epke Zonderland. Hoogtepunt tijdens het turngala was ongetwijfeld het optreden van Yuri van Gelder. De veelbesproken ‘Lord of the Rings’ bracht het publiek in vervoering. Zelf is hij alweer druk bezig met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar de Nederlander nog eenmaal wil laten zien wat hij kan. In Leek overtuigde hij het publiek in ieder geval. Van Gelder is nog steeds een groot turner.