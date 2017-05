Lot Blokker Roden onzeker

RODEN – Blokker gaat rigoureus reorganiseren. Zo’n 100 verliesgevende Blokker-winkels gaan op slot en alle formules van het concern waar de naam Blokker niet op de gevel staat worden afgestoten. Dat betekent dat Xenos, Big Bazar, Leen Bakker en Intertoys de etalage ingaan. Ook gaan er 1oo Marskramer-winkels dicht. Wat deze beslissing voor het filiaal in Roden betekent, is nog niet duidelijk. Vincent Mast van Blokker Roden wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan. Hij laat het allemaal eerst maar even over zich heenkomen, liet hij weten aan de Krant.

In de komende maanden moet duidelijk worden welke Blokker-filialen sluiten en welke gevolgen dat heeft voor het personeel. De reorganisatie kost in de komende twee jaar 1900 voltijdbanen, het merendeel bij Blokker en Marskramer. De Blokker-organisatie draait zwaar verlies. Het Nederlandse familiebedrijf, dat begon in 1896, heeft nu nog zeven winkelformules in acht landen, met zo’n 2.400 winkels en 22.000 medewerkers. Blokker richtte zich op drie markten: huishoudelijke artikelen, speelgoed en wonen. Speelgoed en wonen worden helemaal afgestoten.