Luna, Jens en Rinke winnen bij ‘Scoor een Boek’

LEEK – Het project ‘Scoor een Boek’ deed het goed in de bibliotheek in Leek. Met de verschillende activiteiten waren prijzen te winnen. Bij de verhalenwedstrijd mochten kinderen een idee bedenken voor een mogelijk vierde deel van de Arjen Robben boeken. Luna kwam hier als winnaar uit de bus en kwam vorige week haar prijs, de Arjen Robben trilogie, ophalen in de bibliotheek. Jens won de hooghoudcompetitie met 122 keer en de ontwerpwedstrijd voor de 3D trofee werd gewonnen door Rinke. Over Rinke gesproken, de bieb in Leek heeft niet haar juiste contactgegevens en hoopt dat Rinke zich wil melden in de bieb in Leek.