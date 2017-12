Maaike en Duncan, eigenaren Actief Veenhuizen

Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

De laatste van de, nu al befaamde, Kerstmok- reeks. We zijn via Bart de Vries, Richard Veurman, Wim Stroetinga, Burgemeester Klaas Smid en Peter Sluiter, uiteindelijk bij Actief Veenhuizen beland. Daar wachten Maaike en Duncan, met een warme bak koffie. ‘2017 was een goed jaar voor ons’, begint Maaike. ‘We hebben veel voor elkaar gekregen. Op 1 april hebben wij een klimbos en een nieuw pand geopend. Hierdoor hebben we onze capaciteit uit weten te breiden.’ Duncan vult haar aan: ‘We zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs. Dat was bijzonder. We zijn tweede geworden, daar mogen we zeer tevreden mee zijn.’

Duncan en Maaike wonen zelf in Veenhuizen, op een steenworp afstand van hun bedrijf. ‘We hebben een mooi plekje in de natuur’, vertelt Maaike. ‘Dit is iets wat we altijd al wilden. We komen allebei uit de buitensporten, dus we houden van de natuurlijke omgeving en het werk wat we doen. Ondanks dat het als ondernemer hard werken is, ben ik niet van plan ooit nog voor een baas te gaan werken’, zegt Duncan.

Actief Veenhuizen moet het vooral hebben van scholen en bedrijven, vertellen zij. ‘Zo af en toe krijgen we grote partijen van honderd man’, zegt Maaike. Duncan vult haar aan: ‘Het bijzondere is dat wij ons niet specifiek op één sport hoeven te richten. De activiteiten worden doorgesproken met de klanten en aangepast op wat zij graag willen.’ De twee staan er gelukkig niet alleen voor. ‘We kunnen een beroep doen op een aantal invalkrachten en zzp’ers. Wanneer het nodig is, kunnen wij dus extra manschappen inzetten.’

De arrangementen van Veenhuizen gaan vaak in samenwerking met bijvoorbeeld het Gevangenismuseum. ‘De ondernemers in Veenhuizen hebben korte lijntjes en versterken elkaar enorm. Dat moeten we zo houden, we moeten de mensen laten zien wat Veenhuizen te bieden heeft’, vindt Duncan.

De twee hebben nog geen goede voornemens voor 2018. Net als bijna iedereen in deze Kerstmok- serie, doen ze daar niet aan. ‘Het zou wel mooi zijn om een aantal nieuwe activiteiten te bedenken en te perfectioneren.’ Daarnaast zou Duncan graag een mooie reis maken. ‘We houden van reizen en zijn niet per se aan de vakanties gebonden.’ Een tip voor de lezers van de Krant heeft het duo wel. ‘Doe wat je leuk vindt. Dat doen wij ook altijd.’