Maaike Verweij: Dichtbij de nationale top

VEENHUIZEN – Marathonschaatsen en lange baanafstanden. Dat zijn in de wintermaanden de prioriteiten. In de zomer ligt de focus op het skeeleren. En beide onderdelen gaan de 17-jarige Maaike Verweij uit Veenhuizen bijzonder goed af. Onlangs werd ze bij het NK vierde, net buiten het podium.

De trainingen vinden voor een groot deel plaats in Leeuwarden en Heerenveen. ‘Beide banen zijn overdekt en zo kunnen we met ons team altijd trainen. Onze sponsor is Merito en ons team valt onder NSPE Skate Force. Ons hele team bestaat uit 17 schaatsers. 4 heren zitten bij de beloftes en 3 dames doen mee aan de landelijke dames divisie. Ik hoor daar ook bij. We trainen veel, zeker 4 tot 5 keer per week. In uren is dat ongeveer 20 uur per week. Om mee te kunnen doen met de top moet ik gewoon veel meters maken. Ik schaats veel met de heren mee, omdat je zo een hogere snelheid kunt neerzetten,’ zegt Maaike Verweij. De trainers zijn Pieter Jorn Gemser (klopt, familie van), Haico Bouwma en Aluin Dogterom.

Het trainen in Leeuwarden valt goed te combineren met haar schoolstudie aan NHL Stenden, waar ze International Business studeert. Naast het heel hard willen schaatsen, hoort ook veel fietsen en krachttraining bij de wekelijkse oefeningen. Op zaterdagavond in de wintermaanden zijn er marathonwedstrijden. Soms op zondag gewestelijke wedstrijden in Thialf.

Maaike Verweij: ‘Ik vind vooral de combinatie tussen marathonschaatsen en de lange baan wedstrijden een mooie. Skeeleren en marathonschaatsen lijken veel op elkaar. Je schaatst met je ploeg in een peloton. Je rijdt mee in de baan met alle andere schaatsers. Voor marathon schaatsten ben ik met mijn 17 jaar eigenlijk nog te jong. In die sport moet ik nog heel veel leren. Maar ik vind het wel heel leuk. Zo schaats ik regelmatig tegen Olympische medaille winnaar Irene Schouten. Marathonschaatsen is echt een heel verschil met langebaan schaatsen. Daar gaat het gewoon om de snelste tijd.’

Schaatsen is voor Maaike Verweij meer dan een hobby. ‘Gelukkig scheelt het enorm dat we een sponsor hebben. Kleding, trainingskampen en startgelden worden op die wijze bekostigd. Het meest gelukkig ben ik met het gegeven dat ik de laatste jaren blessurevrij ben. Dat is heel erg fijn. Komend jaar wil ik ook de Holland Cup gaan rijden. Lukt dat, dan zit ik dicht bij de echte top. Dat zou mooi zijn.’

Op de foto Maaike Verweij tweede van links op trainingskamp in Inzell met een deel van haar team.