RODEN – Veel basisscholen in Noordenveld hebben de afgelopen weken een open dag gehouden om ouders en kinderen te laten kennis maken. Brede Basisschool de Verwondering in Roden doet dat vanmiddag! Op maandag 19 februari tussen 13.30-15.00 uur kan iedereen kennismaken en de sfeer proeven op de buitenschool in het Mensingebos!