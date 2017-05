Maandag en dinsdag strijden scholen op de korfbalvelden om schoolkorfbaltitel

NOORDENVELD – Aanstaande maandag en dinsdag wordt er op de korfbalvelden van Roden weer geknokt om de schoolkorfbaltitel. Op welke school zit het meeste korfbaltalent? Dinsdagavond zullen we het weten. De scholen die zich opgegeven hebben zijn: De Hoeksteen, ’t Hoge Holt, De Marke, Het Palet, De Parel, De Poolster, De Tandem en Het Valkhof. Het toernooi start om 18:30 uur. Hieronder vind je de spelregels, de teamindeling en informatie over de prijsuitreiking en de provinciale kampioenschappen.

Regels

Bij het begin van de wedstrijd kiest de eerstgenoemde school het vak van aanval en verdediging. Na 7½ minuut spelen wordt de aanval verdediging en de verdediging gaat aanvallen. De spelers blijven echter in hetzelfde vak staan.

Er wordt dus wel van aanval en verdediging gewisseld (alleen na 7½ minuut spelen), maar niet van vak. Hoeveel doelpunten er gemaakt worden is dus niet van belang voor het wisselen.

Als je wint krijg je 2 wedstrijdpunten, een gelijk spel is 1 wedstrijdpunt. Winnaar van de poule is het vier- of achttal met de meeste wedstrijdpunten. Hebben meer teams evenveel punten dan beslist eerst de uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd, dan het doelsaldo, vervolgens het doelgemiddelde en tenslotte worden er strafworpen genomen.

Wanneer een finalewedstrijd gelijk eindigt, volgt een verlenging van 5 minuten. Is daarna de stand nog gelijk dan volgen er strafworpen (2 x 4 of 2 x 8).

De belangrijkste korfbalregels zijn:

a) Je mag niet met de bal lopen of dribbelen. b) Je mag de lijnen niet aanraken als je de bal hebt. c) Als een verdediger dicht bij je staat en de handen omhoog heeft mag je niet schieten. d) Je mag de bal niet pakken als je op de grond zit of ligt. e) Je mag de bal niet uit iemands handen slaan of tikken. f) Terug wisselen mag, maar alleen naar hetzelfde vak.

Teamindeling

Poule A en B

De groepen 7 en 8 spelen in 8-tallen met een verhouding van 4 jongens/4 meisjes en de mogelijkheid voor 4 wissels per wedstrijd. Er wordt in twee vakken gespeeld, de ene helft in de aanval en de andere in de verdediging. De teams spelen zowel op maandag- als dinsdagavond.

Poule C

De groepen 5 en 6 spelen met de regels van 4-Korfbal: de verhouding jongens/meisjes het liefst 2/2, maar een afwijkende verhouding is toegestaan, met hesjes. Eén meisje per team is verplicht. Wisselen kan alleen halverwege. Het veld bestaat uit één vak, waarin twee korven geplaatst zijn. C teams spelen op één van de avonden, dus óf op maandag óf op dinsdag.

Deelnemende tams:

Aan dit toernooi doen 50 teams mee, te weten 7 A teams, 16 B teams en 27 C teams.

Indeling A teams dinsdagavond:

Na het spelen van de poulewedstrijden van de A teams (poule A1 en A2) op maandag worden de nummers 1 en 2 van beide poules op dinsdag in poule A1 geplaatst en de nummers 3 en 4 van beide poules in poule A2. Het programma voor de A teams voor de dinsdagavond zal maandagavond opgesteld worden. Dit programma zal daarna zo spoedig mogelijk verstuurd worden naar de scholen en/of de contactpersonen.

A-poules:

Poule A1 – veld 1

(maandag)

Palet A1 Poolster A1 Hoeksteen A1 Tandem A1

Maandag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 1 Palet A1 – Poolster A1

2 1 Hoeksteen A1 – Tandem A1

3 1 Palet A1 – Hoeksteen A1

4 1 Poolster A1 – Tandem A1

5 1 Tandem A1 – Palet A1

6 1 Poolster A1 – Hoeksteen A1

Poule A2 – veld 2

(maandag)

Marke A1 Parel A1 Valkhof A1

Maandag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 2 Marke A1 – Parel A1

2 2 Marke A1 – Valkhof A1

3 2 Parel A1 – Valkhof A1

4 2 Parel A1 – Marke A1

5 2 Valkhof A1 – Marke A1

6 2 Valkhof A1 – Parel A1

B-poules:

Poule B1 – veld 3

Valkhof B1 Marke B1 Tandem B1 Hoeksteen B1

Maandag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 3 Valkhof B1 – Marke B1

2 3 Tandem B1 – Hoeksteen B1

3 3 Valkhof B1 – Tandem B1

4 3 Marke B1 – Hoeksteen B1

5 3 Valkhof B1 – Hoeksteen B1

6 3 Marke B1 – Tandem B1

Dinsdag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 3 Marke B1 – Valkhof B1

2 3 Hoeksteen B1 – Tandem B1

3 3 Tandem B1 – Valkhof B1

4 3 Hoeksteen B1 – Marke B1

5 3 Hoeksteen B1 – Valkhof B1

6 3 Tandem B1 – Marke B1

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is direct na afloop van de laatste ronde. Alle poulewinnaars krijgen een beker. Op maandag is de uitreiking voor de C teams die spelen in poule C3, C4 en C5. Voor de overige teams is dat op dinsdag.

Provinciale kampioenschappen

De nummers 1 en 2 van de winnaarspoule bij de A’s, de winnaars van de B1- en B2-poule en de winnaars van de C1- en C2-poule mogen meedoen aan de Provinciale Schoolkorfbal Kampioenschappen, op zaterdag 10 juni in Hoogeveen.

Poule B2 – veld 4

Parel B1 Poolster B1 Valkhof B2 Marke B2

Maandag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 4 Parel B1 – Poolster B1

2 4 Valkhof B2 – Marke B2

3 4 Parel B1 – Valkhof B2

4 4 Poolster B1 – Marke B2

5 4 Parel B1 – Marke B2

6 4 Poolster B1 – Valkhof B2

Dinsdag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 4 Poolster B1 – Parel B1

2 4 Marke B2 – Valkhof B2

3 4 Valkhof B2 – Parel B1

4 4 Marke B2 – Poolster B1

5 4 Marke B2 – Parel B1

6 4 Valkhof B2 – Poolster B1

Poule B3 – veld 5

Parel B2 Valkhof B3 Hoeksteen B2 Valkhof B4

Maandag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 5 Parel B2 – Valkhof B3

2 5 Hoeksteen B2– Valkhof B4

3 5 Parel B2 – Hoeksteen B2

4 5 Valkhof B3 – Valkhof B4

5 5 Parel B2 – Valkhof B4

6 5 Valkhof B3 – Hoeksteen B2

Dinsdag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 5 Valkhof B3 – Parel B2

2 5 Valkhof B4 – Hoeksteen B2

3 5 Hoeksteen B2 – Parel B2

4 5 Valkhof B4 – Valkhof B3

5 5 Valkhof B4 – Parel B2

6 5 Hoeksteen B2 – Valkhof B3

Poule B4 – veld 6

Valkhof B5 Valkhof B6 Poolster B2 Hoeksteen B3 Marke B3

Maandag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 6

2 6 Valkhof B5 – Valkhof B6

3 6 Poolster B2 – Hoeksteen B3

4 6 Marke B3 – Valkhof B5

5 6 Valkhof B6 – Poolster B2

6 6 Hoeksteen B3 – Marke B3

Dinsdag

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 6

2 6 Valkhof B5 – Poolster B2

3 6 Marke B3 – Valkhof B6

4 6 Hoeksteen B3 – Valkhof B5

5 6 Poolster B2 – Marke B3

6 6 Valkhof B6 – Hoeksteen B3

C-poules, maandag

Let op!

Op maandag spelen alleen de C teams die ingedeeld zijn in de poules C3, C4, C5 en C8

Poule C3 – veld 7

(maandag)

Marke C2 Valkhof C2 Hoeksteen C2 Parel C2

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 7 Marke C2 – Valkhof C2

2 7 Hoeksteen C2 – Parel C2

3 7 Hoeksteen – C2 Marke C2

4 7 Parel C2 – Valkhof C2

5 7 Marke C2 – Parel C2

6 7 Valkhof C2 – Hoeksteen C2

Poule C4 – veld 8

(maandag)

Poolster C2 ’t Hoge Holt C2 Valkhof C3 Marke C3

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 8 Poolster C2 – ’t Hoge Holt C2

2 8 Valkhof C3 – Marke C3

3 8 Poolster C2 – Valkhof C3

4 8 ’t Hoge Holt C2 – Marke C3

5 8 Marke C3 – Poolster C2

6 8 ’t Hoge Holt C2 – Valkhof C3

Poule C5 – veld 9

(maandag)

Parel C3 Hoeksteen C3 Tandem C2 Valkhof C4

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 9 Parel C3 – Hoeksteen C3

2 9 Tandem C2 – Valkhof C4

3 9 Parel C3 – Tandem C2

4 9 Hoeksteen C3 – Valkhof C4

5 9 Valkhof C4 – Parel C3

6 9 Hoeksteen C3 – Tandem C2

Poule C8 – veld 10

Marke C4 Valkhof C6 ’t Hoge Holt C3 Hoeksteen C6

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 10 Marke C4 – Valkhof C6

2 10 ’t Hoge Holt C3 – Hoeksteen C6

3 10 Marke C4 – ’t Hoge Holt C3

4 10 Valkhof C6 – Hoeksteen C6

5 10 Hoeksteen C6 – Marke C4

6 10 Valkhof C6 – ’t Hoge Holt C3

C-poules, dinsdag

Let op!

Op dinsdag spelen alleen de C teams die ingedeeld zijn in de poules C1, C2, C6 en C7

Poule C1 – veld 7

(dinsdag)

Parel C1 Poolster C1 Tandem C1 ‘t Hoge Holt C1

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 7 Parel C1 – Poolster C1

2 7 Tandem C1 – ‘t Hoge Holt C1

3 7 Parel C1 – Tandem C1

4 7 ‘t Hoge Holt – C1 Poolster C1

5 7 ‘t Hoge Holt – C1 Parel C1

6 7 Poolster C1 – Tandem C1

Poule C2 – veld 8

(dinsdag)

Valkhof C1 Marke C1 Hoeksteen C1

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 8 Valkhof C1 – Marke C1

2 8 Valkhof C1 – Hoeksteen C1

3 8 Marke C1 – Hoeksteen C1

4 8 Marke C1 – Valkhof C1

5 8 Hoeksteen C1 – Valkhof C1

6 8 Hoeksteen C1 – Marke C1

Poule C6 – veld 9

(dinsdag)

Poolster C3 Valkhof C7 Hoeksteen C4

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 9 Poolster C3 – Valkhof C7

2 9 Poolster C3 – Hoeksteen C4

3 9 Valkhof C7 – Hoeksteen C4

4 9 Valkhof C7 – Poolster C3

5 9 Hoeksteen C4 – Poolster C3

6 9 Hoeksteen C4 – Valkhof C7

Poule C7 – veld 10

(dinsdag)

Hoeksteen C5 Valkhof C5 Parel C4

Ronde Veld Wedstrijd Uitslag

1 10 Hoeksteen C5 – Valkhof C5

2 10 Hoeksteen C5 – Parel C4

3 10 Valkhof C5 – Parel C4

4 10 Valkhof C5 – Hoeksteen C5

5 10 Parel C4 – Hoeksteen C5

6 10 Parel C4 – Valkhof C5