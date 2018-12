Machinebouw VAN DER GRAAF levert kipper op maat aan gemeente Leek

TOLBERT – Een bijzonder moment, zo vond Jeroen van der Graaf. De eigenaar van Machinebouw VAN DER GRAAF te Tolbert, leverde onlangs een gloednieuwe kipper af. ‘Aan de gemeente Leek. Dat is toch mooi. Zeker omdat het een complexe machine betrof’, zegt Jeroen hierover.

Sinds drie jaar zetelt Machinebouw VAN DER GRAAF aan de Feithsweg 23A te Tolbert, alwaar Jeroen van der Graaf zich bezighoudt met alles wat met machinebouw- en constructiewerkzaamheden te maken heeft. ‘Ik zit al 23 jaar in het vak en ben sinds negen jaar zelfstandig aan het werk gegaan. Ik heb een brede technische achtergrond en veel ervaring’, vertelt Jeroen. ‘Ik ben gespecialiseerd in speciaalbouw. Dat wil zeggen dat ik vooral machines op maat maak voor mijn klanten. Daarin ben ik vrij uniek. De meeste machinebouwbedrijven werken met standaard uitvoeringen. Ook bij mij is het mogelijk om een standaardmachine aan te schaffen, maar vaak sleutel ik hier nog aan. Mijn klanten vertellen wat zij van hun machine verwachten en hoe zij deze aangepast willen zien worden. Ik realiseer dat vervolgens voor ze.’

Ook ontwerpt Van der Graaf al zijn machines zelf, deze ontwerpen kunnen tot in detail zeer klantgericht worden uitgevoerd of worden aangepast. ‘Hiermee kan ik ook vooraf, de wens van een klant visueel maken’,zegt hij. ‘Men weet vooraf precies wat men koopt’

Dat laatste deed hij bijvoorbeeld voor de gemeente Leek. Van der Graaf kent weinig bedrijven die – net als hij – zó klantgericht aan machines kan werken. ‘Zeker met de verscherpte RDW-regels en EU- normen is dat moeilijker geworden. Vroeger werd er nog veel in boerenschuren gesleuteld, maar dat mag zomaar niet meer. Ik ken de regels en voldoe hieraan. Hierdoor kan ik zo werken, dat ik het mijn klanten eigenlijk altijd naar hun zin maak.’

