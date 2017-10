Machteloos Peize kopje onder in tamme derby

Roden blijft met tien man op de been; Guido Bos matchwinner

PEIZE – “Ik heb Peize wel eens feller gezien”, verwonderde oud-burgemeester Hans van der Laan – voetballiefhebber bij uitstek- zich net als vele anderen. Kon de 6-0 tegen Stadspark nog betiteld worden als incident, tegen Roden werd een tot de tanden toe gewapend Peize verwacht. Vorig seizoen vierde Peize nog een daverende 5-2 in eigen huis en 1-1 in het hol van de leeuw. Zondag dropen de azuurblauwen af met een 0-1 nederlaag. En dat ook nog eens tegen tien man. Kansen op de overwinning kreeg Peize wel degelijk, maar de echte scherpte ontbrak volledig.

Het was al met al een tamme derby, aan de warme Hereweg, die op één moment ontplofte. Het was de 39e minuut waarin scheidsrechter Pals de rode kaart trok. Voor Enrico Wardenier, die in ogen van de arbiter natrapte op Danny Kregel. De dader zelf vond van niet. “Hij stond op mijn tenen, waarna ik het been omhoog deed. En als ik echt had nagetrapt had hij de tweede helft niet gespeeld”, sprak de nieuwe aanwinst van Roden, die vrij onzichtbaar was.” Pals wilde in een afgesloten deel wel even een reactie geven. “Het was niet zwaar schoppen. Maar hij maakte een pas naar achteren en maakte een trappende beweging. En daar staat maar een straf op”. Hoe dan ook, het zette de wedstrijd wel op zijn kop. Alleen in de aanvangsfase was er sprake van vuurwerk. De vrijgelaten Nick ter Arkel kon namens Roden al meteen uithalen, maar te zacht. Aan de andere kant een aanval via de korte combinatie. Frank Joosten probeerde het met een boogbal, die net over vloog. De grootste kans was voor de torenspits van de zwart-witten, Rene de Vries, die vlak voor het doel de bal niet goed kon meenemen. In de zevende minuut een hoekschop voor Roden. De trap van Vincent van Santen was panklaar op het hoofd van Guido Bos, die van dichtbij perfect inkopte: 0-1. Peize probeerde de bakens te verzetten. Hoge ballen hadden geen zin, want De Vries – metertje of 2- hielp zijn verdediging. Over de grond was ‘Paais’ kansrijker. Met name Kelvin Wekema sneed er een paar keer gemakkelijk doorheen. Dan een klap voor Roden. Vincent van Santen moest met een blessure gewisseld worden. Intussen zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. Peize kon niet, Roden hoefde niet. Met name voorin ontbreekt het bij Peize aan een echte goaltjesdief. Selwyn Slotegraaf komt in aanmerking, is net als zijn vader Rene vroeger doelgericht, maar weet het net nog niet te vinden. Roden moet het vooral hebben van de lengte van De Vries, die nog een keer in kansrijke positie kwam, maar bij het scheiden van de markt klungelig onderuit ging, tot hilariteit van de Peizer supporters. Na het cruciale moment van de rode kaart bracht Slotegraaf de andere spits Loran Vrielink in stelling. Diens inzet was te slap. Peize drong met de man meer wel aan, maar kreeg het sterk verdedigende Roden niet klein. “Twee jaar terug stond het ook 0-1”, keek voorzitter Hans de Vries terug, die wist dat de buit nog niet binnen was. Maar waar anders Peize nog wel eens uit een ander vaatje wist te tappen, ontbrak de overtuiging bij de blauw-zwarten. Van vloeiende aanvallen was geen sprake, het moest komen van opportunistisch spel. Daarmee kon Peize dan wel gevaar stichten. Met schoten en voorzetten van met name trapspecialist Danny Kregel, gokkend op een ingeving. Tien minuten na de pauze leek het dan toch te gebeuren. Door een mispeer van Rik van Dijk, kreeg Slotegaaf de levensgrote kans op 1-1, maar faalde. Even later kon ook Vrielink niet profiteren van een te zachte terugspeelbal. De thuisclub trok wel aan de touwtjes, maar niet strak genoeg. Nog twintig minuten. Willem Lanjouw wilde meer tempo en haalde de beste speler van Peize, Kregel, naar de kant. Kregel verklaarde naderhand dat een tactische wissel was en gaf toe dat hij er ook doorheen zat. Maar invaller Frank Darwinkel kon het ook. Een van zijn vrije trappen zeilde richting kruising, waar Kleiker goed het oog in had. De nieuwe doelman van Roden keepte sterk. En ook de verdediging stond stevig. Steeds als het gevaarlijk werd, grepen de mannen van Harry Zwiers tijdig en resoluut in. Een andere invaller, Robin Carras, kreeg applaus voor een geweldige sliding na een inhaalrace. Het was typerend voor het spel van de ‘Peerdenfillers’. De ‘Aolekoppen’ hadden er niet van terug. En dat was in het verleden meestal andersom. Met nog zeven minuten te gaan illustreerde centrale verdediger Arnold van der Ploeg de onmacht van Peize door een bal halverwege cornervlag te trappen. En ook de vrije trap van Vrielink, op een mooie positie, was onthutsend. Vrielink en daarvoor Darwinkel kregen nog een paar gelegenheden, maar Kleiker gaf geen krimp. “Ja, de overtuiging ontbrak”, gaf Lanjouw toe. “De echte wil om te winnen was er niet”, sprak ook hij zijn ongeloof uit. Uiteraard straalde Harry Zwiers. “Over de hele wedstrijd was de winst terecht. We zijn nooit in moeilijkheden geweest. Door de tien man was het even zoeken. Maar Peize heeft geen kans gehad. Ik ben trots op de boys. Belangrijkste is het spel, dat was niet denderend, maar dan komt het op werklust aan.” Peize zal de wonden moeten likken. Vorig jaar kwamen de blauwen nog ongeslagen uit de derby strijd, nu bepaald niet ongeschonden. De tweede tik in het prille seizoen, derbytik, tegen een zeker niet wonderploeg Roden, komt harder aan. Eén geluk, het seizoen is nog lang, heel lang. Even kopje onder, maar nog geen man overboord.

Peize-Roden 0-1 (0-1); Scoreverloop: 7. Guido Bos 0-1; Scheidsrechter: Pals (Erica); Gele kaart: Joppe van Leeuwen (Peize), Maurice Brouwer, Nick ter Arkel (Roden), Rode kaart: Enrico Wardenier (Roden); Toeschouwers: 700

Opstellingen

Peize: Lennart Renkema, Jarco Westerhof, Patrick Kosters, Arnold van der Ploeg, Sven Lubben (56. Joppe van Leeuwen), Danny Kregel (69. Frank Darwinkel), Niels Guchelaar, Kelvin Wekema, Loran Vrielink, Frank Joosten, Selwyn Slotegraaf

Roden: Klaas Kleiker, Stan Idema, Nick ter Arkel, Maurice Brouwer, Rik van Dijk, Guido Bos, Enrico Wardenier, Vincent van Santen, Bert Roede, Rutger van der Laan, Rene de Vries (45. Robin Carras)

De Tweede Bal

Het was niet alleen een tamme wedstrijd, zelfs de ludieke acties ontbraken. Op eentje na, van wethouder Henk Kosters die niet alleen provocerend zijn blauwe kleuren toonde in de bestuurskamer, maar ook een Rodenaar hiermee veraste. Acties waren er wel, van Peizer kant. Een opkomst met vlaggen, vuurwerk, muziek na afloop van Ideeaal. En als letterlijke uitsmijter: ‘waar schijt de koe?’. Roden gaf in de wedstrijd al een voorzetje en liet een poepie ruiken….