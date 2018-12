Magische Kerst in Mensinge

RODEN – Museum Havezate Mensinge wordt tijdens de kersttentoonstelling van zaterdag 15 tot en met donderdag 27 december betoverend mooi. Ontelbare lampjes, prachtige bloemdecoraties en handgeschilderde religieuze iconen brengen het hele museum in een romantische wintersfeer. Kom proeven van smaakvolle lekkernijen uit de keuken en geniet van de compleet in kerstsfeer ondergedompelde havezate.



Iconenschilders Silouan-Ronald Medema en Micheline-Anna van Dijk richten de vertrekken van de havezate in met paneelschilderingen van religieuze figuren zoals Jezus en de maagd Maria. De iconen zijn ‘geschreven’ volgens de Prosopon techniek, geïnspireerd op de Byzantijnse en vroeg Russische icoonschilderkunst. Typerend voor het ‘schrijven’ van iconen is het werken van donker naar licht, het schilders proces volgt als het ware het scheppingsverhaal. Door verschillende dunne lagen over elkaar aan te brengen zal de icoon zich aan de schilder, maar ook aan de kijker openbaren.



De kamers van de havezate worden gedecoreerd door Groei & Bloei uit Roden, Bloem & Cadeau boetiek Anniek uit Norg, Flowers & Living uit Noordlaren en De Hôfpleats uit Boelenslaan. Vier verschillende bloemisten met elk een eigen stijl toveren met hun ware kunstwerkjes de kamers om tot feestelijke ruimtes. De tuin van het landgoed wordt sfeervol verlicht en versierd met bloemdecoraties door Hoveniers & Groencentrum Ilex uit Leutingewolde.



De keuken van het museum wordt ingericht door culinair historicus Carolina Verhoeven. Zij vertelt over de geschiedenis en technieken van het maken van sorbetijs. Kom ervaren en vooral proeven van vers gemaakt sorbetijs en wafels!

Op zaterdag 15 december om 14.30 uur geeft iconenschilder Ronald Silouan Medema in Het Koetshuis een lezing over de geschiedenis, de betekenis en de techniek van religieuze iconen. U kunt de lezing gratis bijwonen in combinatie met een bezoek aan het museum. Aanmelden via: info@mensinge.nl

Entree voor de tentoonstelling kost zes euro. Kinderen vanaf 12 jaar betalen drie euro.