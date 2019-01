Magista-pand gesloopt

RODEN – De sloophamer gaat in het voormalige Magista-pand aan het Oosteinde in Roden. Afgelopen week is het asbest verwijderd, deze week wordt het vorig jaar door brand verwoeste pand gesloopt. De volledige voorgevel wordt weggehaald, de achterste muur aan een naastgelegen pand grenst blijft deels staan. Magista, een bedrijf gespecialiseerd in archief- en magazijninrichting, ging in 2007 failliet. Een deel van het pand werd gebruikt als kantoor en caravanopslag. Op 6 juli 2018 vloog het pand door onbekende oorzaak in brand.