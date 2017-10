Majstro dirigeert MV Noordenveld voor de Voedselbank

‘Als dirigent ben je een motivator, je moet de groep inspireren’

RODEN – Heel ingewikkeld lijkt het niet; wat zwaaien met een stokje voor een club muzikanten. Alsof het wat toevoegt ook. De muzikanten hebben immers een standaard met een muziekboek voor hun neus. En bovendien: de muziekstukken zijn allemaal ingestudeerd. Een dirigent is hooguit handig om af te tellen van 3 naar 0 zou je kunnen denken. Al snel leert de praktijk dat niets minder waar is. Het blijkt zelfs nog een verdomd lastig kunstje is, dat dirigeren. Dat muzikanten helemaal niet vanzelf spelen als jij driftig loopt te zwaaien. Muziekvereniging Noordenveld organiseert voor de derde keer Majstro dirigeert Noordenveld. Op 28 oktober in de Pompstee.

Het is de bedoeling dat niet geoefende dirigenten leiding geven aan geoefende muzikanten. Vorig jaar wist de muziekvereniging uit Roden Jan Kemkers, Alex Wekema, Jan Willem van der Woude en Vincent Muskee daarvoor te strikken. Nu moeten de vrouwen maar eens laten zien wat ze kunnen met een stokje moet de organisatie gedacht hebben.

‘Als je tot vier kunt tellen’, kun je dirigeren. Zo simpel is het, grapt MV Noordenveld-dirigent Henk Boer. Om te vervolgen met: “En je moet een beetje maat kunnen houden natuurlijk. Tweekwartsmaat, op een tempo van 120 bijvoorbeeld.” Het is voor de tweede keer dat de muziekvereniging het Majstro-concert organiseert. Het idee kwam van Boer zelf. Hij zat aan de buis gekluisterd bij de immens populaire Meastro-uitzendingen van de AVROTROS, waarin mensen in rap tempo klaargestoomd werden om een concert te leiden. Dat kunnen wij ook, moet Boer gedacht hebben. Wel onder de naam Majstro, want Meastro gebruiken mag niet. Die naam is geconfisqueerd door AVROTROS. Het debuut van vorig jaar werd een succes. Jan Kemkers sleepte de prestigieuze titel ‘Majstro van MV Noordenveld’ in de wacht, liet de rest van de debutanten ver achter zich. Op 28 oktober mogen Sieny Mulder, Evelien Smid (echtgenote van burgemeester Klaas Smid) Tanja Hommes en Judith van der Heide een poging doen om de muzikanten te begeleiden met het dirigentenstokje.

Henk Boer zit al vijftig jaar in de muziek. Familietraditie, zegt hij. “Mijn opa deed het, mijn moe ook. Het mooiste vind ik de arrangementen die ontstaan. Door oude muziekstukken te moderniseren, te verfraaien. Een beetje wat André Rieu ook doet. Henk dirigeert zijn muzikanten iedere dinsdagavond in het muziekgebouw aan de Klimop in Roden. De club zit in een vaste opstelling in de gymzaal van het gebouw, Henk staat ervoor. En reken er maar niet op dat hij snel tevreden is. Regelmatig laat hij de boel stilliggen. Hij wil bevlogenheid en passie zien. En perfectie. Te laat inzetten betekent onmiddellijk stoppen. Overnieuw. Henk zucht. Hoe vaak heeft hij nu al uitgelegd dat de groep trompettisten links voor steviger in moeten zetten. Nog een keer doet doen de muzikanten een poging. Hoorbaar –zelfs voor een leek- met nóg meer spirit. Henk is tevreden. “Als dirigent ben je een motivator. Je moet de groep inspireren en motiveren. Emotie overbrengen. En ja, je moet altijd alert zijn. De maat aangeven. Erop letten of het just in time ingezet wordt.”

De leerlingdirigenten oefen flink. Evelien Smid doet een poging om ‘Pour un flirt’ zo goed mogelijk mee te zwaaien, Tanja Hommes doet dat op de maat van ‘Hey soul sister’ terwijl Sieny Mulder helemaal uit haar dak gaat op ‘Grazy Little thing called love’. Met het grootste gemak dirigeert de ze groep lijkt het. Als oud-voorzitter van de Roder Oranjevereniging heeft ze vaak te doen gehad met de muzikanten van MV-Noordenveld. Hoe moeilijk kan het zijn, denkt ze misschien. En ik… ik probeer de club ‘Lay all your love on me’ te laten spelen. Begon te zeggen dat ze het net zo moesten doen dan toen Majstro Henk Boer voor hen stond. Dat het dan allemaal wel goed kwam. Helaas. Ik kwam er niet mee weg. De eerste poging mislukte faliekant. Rechts speelde, vanuit de linkerhoek kwam een droevig geluidje dat snel afstompte. Sneller van hoog naar laag, adviseerde Boer me. Enthousiast beweeg ik mee op de maat. Slinger het stokje hoog de lucht in om hem vervolgens snel naar beneden te halen. Te laag blijkt, want de muzikanten achterin zagen er niets meer van. Eenvoudig is het dus allerminst, dat ‘zwaaien met een stokkie’.

Tot slot nog even over het –niet onbelangrijke- goede doel. Het geld van de entreekaartjes gaat naar de Stichting Voedselbank Noordenveld-Westerkwartier. Ook roept de organisatie van het Majstro-concert bezoekers op om bruikbaar en houdbaar voedsel of verzorgingsproducten mee te nemen op 28 oktober. Een blik snert. Een fles shampoo. Alles wat bruikbaar is voor cliënten van de voedselbank. 28 oktober dus. Vanaf 19:30 in de Pompstee. Verzekerd van een hilarische avond voor slechts 5 euro.