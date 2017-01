Nieuwjaarsreceptie gemeente Noordenveld



RODEN – Hoewel andere gemeenten zo langzamerhand wel af willen van het fenomeen nieuwjaarsreceptie, is die van Noordenveld nog steeds in trek. Ook nu weer was het volle bak in de hal van het huis van de lokale democratie. En niet eens zozeer vanwege de boodschap van burgemeester Klaas Smid, wél om het samenzijn. Om elkaar even te zien, om de drankjes en zeker om de hapjes. Want die waren ook dit jaar weer ‘dik’ in orde en daar wordt kennelijk nooit op bezuinigd. ‘Man, man. Ik word hier gewoon dik. Als ik dit geweten had, had ik thuis het avondeten overgeslagen’, liet een mannelijke bezoeker weten, die bij het verlaten van de receptie over zijn toch al niet geringe buik wreef.

Je kunt het op voorhand welhaast uittekenen. Die staat daar, dat groepje bij de bar en die meneer en mevrouw schudden werkelijk iedereen de hand. Er zijn er zelfs die elk jaar weer hetzelfde pak of hetzelfde jurkje aan doen. Jan Dijkstra viel op door zijn prachtige blauwe trui, Rik van der Es en de andere Volksvermaken verbleven – kan toeval zijn, maar is het niet- in de nabijheid van de bar. Pierre Baas niet, die praat vooral, net als Bert Akker, voorzitter van wijkbelangenvereniging De Hofsteden. Marinus van der Wal deed al vrij snel het jasje er bij uit, de rest van het college – Smid, Auwema, Kosters, Wekema – hield het jasje aan. De jasjes pasten overigens heel aardig bij elkaar. Wellicht samen gekocht. Jan Kemkers was er ook, net als Geert Willems, in geanimeerd gesprek met de politie en Harry Prak in het bijzonder. Jaroen Cazemier was van de partij, net als Jan ten Hoor die dit keer zijn outfit combineerde met zilveren puntschoenen. Voorzitter Hans de Vries (hengel- en voetbalclub) neemt ook in 2017 nog gewoon hapjes, een andere voorzitter – Martin de Koning, MV Noordenveld – was er ook. Albert der Kinderen was de man met de mooiste naam in het Roner gemeentehuis, de piepkleine camera van Geert Douwes maakte overuren. Esther Borstlap, de sterke vrouw van Woonborg, voerde verschillende geanimeerde gesprekken, net als Wim Stroetinga (uut Pais). Anke en Onne maakten reclame voor de Samenloop voor Hoop. Dat deed ook burgemeester Klaas Smid, hij is dan ook ambassadeur van het evenement. Janneke Ulrich schudde diverse handen, net als Chiel Werkema, vader van en de wielrenner die pas stopt als het echt, echt, echt niet meer gaat. En dat duurt nog wel even. Don McGillavry was vanuit de Oosterduinen naar Roden gekomen, zijn vriend Anne Doornbos vanuit Een. Geesje Kalfsbeek was er, net als Piet Roggeveld en Jan Brink. Peter Sluyter van het Gevangenismuseum liet zijn immer vrolijke gezicht zien, zoals ook Hans Karsten van het hotel er was. Simon Vaas, bekend van Humanitas, nam een hapje, Gerard Bos uit Leutingewolde deed dat ook. Marcel Grit? Was er ook, net als uiteraard Albert Gelling en Jan Smid, wiens aanwezigheid je haast onvermijdelijk zou kunnen noemen. Blokgooier Rudy de Groot wenste iedereen het allerbeste, net als Reinier Bruil van GroenLinks. Pieter van den Bosch was er, Henk Baars ook, net als Gerard Willenborg en Jeroen Westendorp, alsmede Oeds en Jofien. Ook andere ex-wethouders, Jacob Dam en Otto Huisman, bleken de weg naar het gemeentehuis nog steeds goed te kennen. Jan Kunst vond het zichtbaar leuk, net als VVD-er Arnold Rossing en Joke Ensing uit Peize. Henk Koekkoek mocht niet ontbreken, en deed dat dus ook niet. Ook Tineke Nieboer was er, zoals zij altijd overal is. Bosch van VGN – Vereniging Groen Noordenveld- liet zich zien, net als Dick Roffel, Jos Darwinkel en Blauw uit Nietap. Karel Stoop? Ook gesignaleerd, net als Peter Vegter, voorheen verslaggever van RTV Drenthe. Hartlief van de Norger kaartclub was er en liet de aas op zak.

Jolande Timmer van de bieb was er ook, net als Albert Wemmenhove en Albert Postema. Gert Ebels bracht namens de gemeente Aa en Hunze een bezoek aan Roden, zoals Janet haar Anne vergezelde en hem op een bepaald moment wat uit het oog verloren was. Ellen Wynia? Zeker! Die zie je niet over het hoofd. Dat geldt ook voor Hendrik Smeenge en Frederik van Lookeren Campagne en Joke Korsaan. En zo waren er nog zo veel meer. Teveel om op te noemen, zoals veel mensen verzochten toch vooral genoemd te worden in het kader van het hebben van een alibi: ik was er, het stond zelfs in de Krant.

Klaas Smid mocht voor het tweede jaar de boodschap voor 2017 namens zijn gemeente uitspreken. Hij besprak zaken die je overal hoort, en zaken die de mensen willen horen. Ondertussen was al bekend dat de schade tijdens de jaarwisseling wel meegevallen was. Smid loofde de inzet van hulpverleners in buurgemeenten en bleek van mening dat social media niet altijd heel betrouwbaar is. Smid had het verder over de soms vreemde tegenstellingen in de wereld van nu, en stond volkomen achter het feit dat besloten is 2017 in Noordenveld uit te roepen tot ‘jaar van de democratie’. En dus bezigde Smid terecht woorden als dialoog, debat en compromissen. Had hij het over betrokkenheid. Ook meldde Smid dat Noordenveld een van de schoonste gemeenten van Drenthe is als het gaat om lucht. Toen Mirian Postma hem een glaasje water bracht, was de burgemeester zo’n beetje uitgesproken. Oh ja, Smid liet weten dat Noordenveld zich echt wil profileren als dé fietsgemeente. Zelf was hij overigens niet op de fiets. Evelien was mee en heette na de receptie Bob.