Man met de hamer: André Brasse

Senior Projectleider IVN Drenthe

‘Sinds de jaren ’50 houdt IVN Drenthe, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, zich bezig met het verspreiden van kennis over de natuur in onze provincie. Het doel hiervan is om mensen weer de natuur in te krijgen en een bewustwording te creëren bij de mensen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de gemeente Noordenveld, dan willen wij dat mensen zich gaan beseffen in wat voor bijzondere omgeving zij eigenlijk woonachtig zijn. Dit besef is er momenteel onvoldoende, ook bij de gemeente. Desondanks zie je dat het wel begint te groeien. Zo organiseer ik een informerende cursus waarin ik het belang van het landschap voor ondernemers belicht. Het is namelijk zo dat de ondernemer die zich bewust is van zijn omgeving en de natuur, hier veel profijt van kan hebben. Denk aan een restauranteigenaar die toeristen de weg kan wijzen en ze de mooiste plekken van het landschap kan laten zien. Toeristen onthouden dat en hoe meer ze leren van de omgeving, hoe vaker ze geneigd zijn terug te keren naar die omgeving.

Sowieso is het bizar hoe weinig de mensen soms van de omgeving weten. Het noorden van Nederland biedt zoveel moois en als ik alleen al naar Noordenveld kijk, dan is er natuurpracht te over. Neem het Noordsche Veld, De Onlanden, Terheijl en het Fochteloërveen. Stuk voor stuk schitterende stukken natuur.

Als het gaat om het creëren van bewustwording, richten wij ons vooral op de jeugd. Wij merken namelijk dat het bij hen blijft hangen en zij zijn natuurlijk degenen die later het stokje moeten overnemen. In de tijd dat Henk Bleker de subsidiekraan dichtdraaide voor natuurinstanties zoals wij, zag je dat we het financieel lastiger kregen. Maar de kinderen bleven altijd enthousiast en dat is nog steeds zo. Dat geeft hoop.

Eigenlijk zijn er geen smoesjes om de natuur niet op te zoeken. We riepen altijd al dat de natuur gezond en goed is voor de mens en uit onderzoek is dat nu ook gebleken. Zelfs artsen geven steeds vaker het advies om er op uit te trekken, in plaats van medicijnen voor te schrijven. Daarom zeg ik ook: ga er op uit!’