Man met de Hamer: Frans Traa

Secretaris en eerste aanspreekpunt Dorpshuis en Watersportcentrum Lettelbert

“Veel mensen denken dat we een kanovereniging zijn, maar dat zijn we niet. Onze stichting bestaat uit drie activiteiten: watersport, Scoutinggroep de Bevers en het dorpshuis. En de watersporttak heeft twee onderdelen, kanoverhuur en het organiseren van schoolkampen en survivals. Bij ons kunnen mensen een 1 of 2-persoons kano of een3-persoons Canadese kano huren. Vanuit ons dorpshuis aan de Hoofdstraat in Lettelbert kun je prachtige tochten maken in een idyllische omgeving. Je kunt 2 kanten op: ga je links naar Enumatil, peddel je via het Hoendiep bij de Poffert rechts zo de Munnikevaart in. Vervolgens vaar je onder de A7 door en weer terug via Leekstermeer naar het Lettelberterdiep. Een tocht van 12 kilometer waar je gauw zo’n 3 uur mee zoet bent. Wil je liever een korter tochtje, ga je meteen rechts, richting het Leekstermeer. Drink je een kop koffie in de Haven van Nienoord. De haven wordt nu bemand door cliënten van De Zijlen. Een mooi initiatief dat we graag steunen. Wij werken met het organiseren van de schoolkampen veel samen met de haven. Scholen boeken bij ons een driedaags arrangement. Ze slapen in een soort wigwamtenten op ons terrein. ’s Avonds eten bij het kampvuur, overdag maken ze kanotochten, onder andere naar de haven waar ze een lunch te wachten staat. Kinderen vinden het echt fantastisch. Net als de slootexcursies die we organiseren. Dat doen we in samenwerking met het Groninger Landschap. Samen met een gids gaan de kinderen naar de Lettelberterpetten om te ontdekken wat er zoal allemaal in het water groeit en leeft. En we organiseren survivals. Doen allemaal leuke, actieve dingen met water. Lekker ravotten, spelen en ontdekken. Hier valt echt van alles te beleven! Ons watersportcentrum werkt ook samen met Zienn, een organisatie die opvang en ondersteuning biedt aan mensen die dakloos dreigen te worden. In het zomerseizoen werken er ieder jaar 2 tot 4 van cliënten van Zienn bij het watersportcentrum. Ze breiden de survivals voor en helpen met de begeleiding ervan. Dat doen ze ook met de kanoverhuur en het terras. Zij beleven er veel plezier aan en de bezoekers waarderen het. Mooier kan niet toch? Wie het het karakteristieke en afwisselende landschap van het Westerkwartier in het Leekstermeergebied zelf ook eens wil ervaren, raad ik aan om even op onze website te kijken voor de mogelijkheden: www.lettelbert.com.”