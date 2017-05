Man met de hamer: Johan Hektor, voorzitter Stuurgroep Leekstermeer Wandeltocht

“Nóg meer deelnemers dan vorig jaar, dat zou geweldig zijn! Het gaat in ieder geval nu al voortvarend met de inschrijvingen voor de inmiddels 12e Leekstermeer Wandeltocht die we houden op 20 mei. Ons streven is tussen de 800 en 1000 wandelaars te noteren. 1000 zou helemaal top zijn. Meestal schrijft de helft van dat aantal zich op voorhand via de website in, de andere helft volgt op de dag zelf. Er zijn altijd mensen die eerst het weer willen afwachten. Ieder jaar organiseren we als Rotary Club Groningen Westerkwartier iets voor het goede doel. We zien onszelf als een serviceclub die iets voor de maatschappij wil betekenen. Zelf ben ik al 10 betrokken bij de stuurgroep van de Rotary en nu voor het eerst als voorzitter van de speciale stuurgroep Leekstermeer Wandeltocht. Echt een leuke job. We krijgen zoveel positieve reacties van mensen. Dit jaar gaat al het opgebrachte geld naar de Voedselbank Noordenveld-Leek. Zowel het inschrijfgeld als de donaties die binnenkomen van bedrijven, instellingen en particulieren. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, alles gaat linea recta naar de Voedselbank. Dus meedoen is niet alleen leuk –we hebben prachtige tochten door de kop van Drenthe samengesteld- maar je steunt er ook nog eens een ongelofelijk goed doel mee. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende routes: de korte van 7.5 kilometer over Landgoed Nienoord, de middellange van 17.5 kilometer rondom het Leekstermeer en twee lange varianten van 25 en 40 kilometer door de kop van Drenthe. En mensen die het leuk vinden om hun hond mee te nemen: geen probleem! Onderweg zorgen we –behalve voor gezond spul als water en appels- voor een hoop vertier. Langs de routes kunnen wandelaars genieten van muziek. Piano, viool en een draaiorgel, gecombineerd met lokale horeca. Het unieke dit jaar is de finish van de tocht. Die vindt namelijk plaats op de Borgh Nienoord waar op dat moment de Aziëmarkt in volle gang is. Wandelaars die finishen kunnen nog lekker lang genieten van de markt die vooral gericht is op heerlijke Oosterse hapjes, drankjes en muziek. Zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Voor hen is de entree vrij. De start is vanaf het infocentrum bij de parkeerplaats van het Landgoed. Nou, ik hoop dat er een hoop mensen enthousiast zijn geworden! Inschrijven kan via de website: lmwt.nl.”