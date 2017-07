Man met de hamer: Onno Euverman

Voorzitter Samenloop voor Hoop Norg

NORG – “Na mijn pensioen zijn mijn vrouw en ik naar Norg verhuisd. Dat is nu tien jaar geleden en we wonen hier met veel plezier. Stilzitten ben ik echter niet gaan doen. Integendeel, ik ben dan wel gepensioneerd, maar nog zeker niet in ruste. Daarnaast vind ik dat als men in een dorp woont –zoals Norg- men zich ook moet inzetten voor het dorp. Toen ik dus gevraagd werd om voorzitter te worden van de Samenloop voor Hoop in Norg, hoefde ik niet lang na te denken. Het is voor het KWF Kankerbestrijdingsfonds, wat een goed doel is. Bovendien zet je Norg ook op een goede manier op de kaart. Het is natuurlijk ook een eenmalig evenement, wat mij ook zeer aansprak. Je daar helemaal op richten en toewerken naar het moment suprême. Nog voordat ik voorzitter werd stond de datum al vast (17 en 18 juni 2017 red.) dus we hadden een mooi richtpunt. Waarom de datum zo vroeg al wordt vastgelegd? Je wilt bij zo’n evenement natuurlijk voorkomen dat je het in hetzelfde weekend organiseert als bijvoorbeeld Rodermarkt of de Slag om Norg; andere grote evenementen. Het maakt mij trots dat mensen achteraf zeggen dat de organisatie stond als een huis. Dat was echt een teamprestatie met allemaal verschillende commissies. Het succes blijkt ook wel uit het bedrag dat is opgehaald. Er hebben 51 teams meegedaan die samen bijna 80.000 euro hebben ingezameld. Dat is deels gebeurd met het inschrijfgeld van de team die 15 euro per persoon hebben betaald en deels doordat teams zich extra hebben laten sponsoren. In totaal hebben zo’n 1250 mensen meegelopen tijdens de Samenloop voor Hoop. Het is en blijft een bijzonder evenement waarbij teams 24 uur moeten lopen volgens een estafette-systeem. Zolang er maar één teamlid op het parcours staat maakt het ook niet uit hoeveel leden een team had. Al heeft een eenmansteam het natuurlijk wel lastig, want die zou 24 uur aan één stuk moeten lopen. Dat komt natuurlijk ook niet voor. De meeste teams bestonden toch al snel uit zo’n 15 tot 20 deelnemers, en dat is een gezond aantal. Binnenkort gaan we met de organisatie het geheel evalueren en passend afsluiten. Je hoeft je overigens geen zorgen te maken dat ik me nu ga vervelen. Ik zing in een zangkoor, organiseer cultuurreisjes naar Italië en ben voorzitter van bridgeclub Klavertje Vier in Norg. Genoeg te doen dus.”