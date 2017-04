Man met de hamer: Simon Hulshoff, voorzitter Motorclub Marum en Omstreken

“Vorig jaar bestond de club 70 jaar. Ik ben de 2e voorzitter, in 1991 nam ik de hamer over. Een behoorlijk tijd al, dat is waar. Maar we zijn het gewend. Onze secretaris is net afgetreden, hij was 45 jaar verbonden aan de club. Ik heb het al een paar keer aangekondigd hoor, dat ik het stokje ook wel een keer over wil dragen. Maar er heeft zich tot dusver nog niemand gemeld, haha. Het is een leuke club met veel enthousiaste leden. We hebben 60 vaste leden van de Motorclub Marum en daarnaast zo’n 350 trainingsleden die twee keer per week komen trainen. Dat gebeurt op woensdagavond en zondagochtend. Tweeënhalf uur per keer, verdeeld in een aantal groepen. Drie keer per jaar organiseren we clubwedstrijden op ons circuit Trimunt aan de Leidijk in Marum. Onze trainingsleden komen uit alles drie de noordelijke provincies. Ze moeten zich ieder jaar opnieuw aanmelden. Dan ontvangen ze een seizoenskaart. En ze moeten een licentie kopen bij de KNMV, een voorwaarde om hier te mogen trainen. Daarmee zijn ze verzekerd voor schade aan derden. De leeftijd van onze trainingsleden? Wij zijn een club van alle leeftijden. De jongsten zijn een jaar of 5, 6. Die rijden op automaatjes, kleine motoren. Maar dat is wel heel jong hoor. De meeste beginnen vanaf een jaar of 8, 9. Op een apart baantje, helemaal vooraan waar we goed overzicht hebben. Een kwart van de gewone baan, op zo’n 600 meter. De ongeoefende groep rijdt op de verkorte baan, de helft van het normale circuit dat 1.600 meter is. Iedereen traint voor zichzelf. We hebben het er wel over, om in de toekomst met een trainer te gaan werken. We zijn er nog niet over uit. Er is hier sowieso altijd iemand aanwezig die verantwoordelijk is. Daar maken we binnen ons bestuur een rooster voor. Hier is echt altijd wat te doen. We zijn continu bezig om de baan te verbeteren, springbulten ervoor, bochten verleggen, dat werk. Een crossbaan vereist een hoop onderhoud. Alleen al voor de Koningscross van aanstaande donderdag zijn we minstens 40, 50 vrijwilligers nodig. Hoeveel rijders aan de start verschijnen weten we pas op de dag zelf. Het is altijd weer een verrassing. Vorig jaar waren het er 170. Rijders uit het hele land, verdeeld over 4 verschillende klassen. De jongste jeugd rijdt niet, we beginnen vanaf 125 cc. Of ik zelf wel eens over de baan scheur? Nee zeg. Heb zelfs nog nooit gereden. Ben van kinds af aan betrokken geraakt. Was altijd langs de baan te vinden. En nog steeds. Er is werk zat hier.”