Man met de hamer

Henk Schaafsma

Voorzitter Camping Ot en Sien

‘Ik ben net een week voorzitter van Camping Ot en Sien, dus weet ik niet precies wat ik moet zeggen. Laat ik dan maar gewoon vertellen hoe mijn vrouw en ik op de camping terecht kwamen. Zelf ben ik woonachtig in Bakkeveen en groeide ik op in Drachten. Al jaren stonden mijn vrouw en ik tijdens vakanties op verschillende campings, alvorens in Roden terecht te komen. Via kennissen, die al jaren op de camping staan, kwamen mijn vrouw en ik er op den duur ook. De camping beviel meteen. Het ligt natuurlijk dicht bij het centrum, honden zijn er welkom en je kunt er leuk wandelen. Het was het ideale plekje en precies wat wij zochten. Zodoende zijn we hier terecht gekomen en dat is altijd zeer goed bevallen.

Het leuke is: iedereen die meehelpt op de camping, heeft zo zijn eigen rol. We pakken gezamenlijk klussen op, zodat de camping er goed uit blijft zien. Vorig jaar besloot het bestuur van de camping te stoppen. Op dat moment was ik actief op de camping, en werd er geopperd dat ik dan maar de nieuwe voorzitter moest worden. ‘Henk kan z’n woordje wel doen’, werd er gezegd. Zodoende werd ik dus voorzitter. Aan het begin moet je er wel een beetje ingroeien. De onderlinge samenwerking is goed. Via een WhatsApp-groep houden wij de lijntjes kort. Dat is denk ik belangrijk als je de camping goed wil blijven runnen. Dan moet je ervoor zorgen dat iedereen van bijna alles op de hoogte is. We hebben een mooie groep vrijwilligers, en de sfeer is goed.

Het streven voor de komende jaren, is om de gezelligheid die de camping uitstraalt, in stand te houden. Eventuele uitbreiding zou misschien ook kunnen, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ik zal in ieder geval mijn medewerking verlenen en hoop als voorzitter een goede tijd tegemoet te gaan, ondanks dat ik nog niet met zekerheid kan zeggen wat mij te wachten staat. Of ik er zin in heb? Absoluut! Ik ga mij voor tweehonderd procent inzetten voor de camping.’