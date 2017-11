PEIZE – Manfred Loohuis kunststof deuren en kozijnen is de nieuwe shirtsponsor van GOMOS JO15-2. Dit bedrijf is de specialist van kunststof kozijnen, deuren, schuifpuien en windschermen in de regio. Voorafgaand aan de wedstrijd van afgelopen zaterdag was het tijd voor een fotomoment. Aan het resultaat van de wedstrijd (3-0 winst) was het goed te zien dat de spelers in hun nopjes waren met de nieuwe shirts.