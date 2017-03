‘Manta Team’ rijdt ruim 1500 euro bijeen voor Diabetes Fonds

DE WILP – De mannen van garage Kloosterman in De Wilp – rijdend onder de naam Manta Team- namen onlangs deel aan de Barrel Challenge. Simpel gesteld komt het er op neer een avontuur aan te gaan met een oude auto. De tocht ging dit jaar door vooral Scandinavië en had een afstand van vierduizend kilometer. De stoere mannen doorkruisten in zeven dagen Duitsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken met hun opvallende en werkelijk prachtige oranje auto en zaten bovendien nog eens achttien uur op de boot. Alle moeite was niet voor niets. Net als vorig jaar reden De Wipsters voor het Diabetes Fonds. Die organisatie kan door de inzet van de mannen een bedrag van liefst 1540 euro tegemoet zien.