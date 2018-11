Mantelzorgers genieten bij Hit It

RODEN – Op 20 november zijn 30 mantelzorgers te gast geweest bij Hit It in Roden. De bedoeling van deze middag was om wat kennis op te doen over drummen en vooral ook om het zelf te doen. Dat dat niet altijd gemakkelijk was bleek wel uit de gespannen gezichten. Gelukkig, was de sfeer prima en werd er vooral veel gelachen. Uiteindelijk werd er stevig mee gedrumd op muziek. Het was een heerlijke, ontspannen middag waarbij de complimenten uit moeten gaan naar eigenaar Gerard Boersma die de sessie uitstekend begeleide.